पश्चिम बंगाल चुनाव: तेजस्वी का रोड शो, सरमा का घुसपैठियों पर बयान, राहुल गांधी की रैलियां और आयोग की कार्रवाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के रोड शो में भीड़ उमड़ी, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीन रैलियां करेंगे। चुनाव आयोग ने लापरवाही बरतने वाले पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। भाटपाड़ा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, जिसके दौरान भीड़ उमड़ पड़ी और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। वहीं, बागुईआटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार आने पर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीन रैलियां करेंगे, जिनमें हुगली, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पहले फेज के बाद भाजपा के खेमे में घबराहट है और वे झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। TMC नेता कुणाल घोष ने गृह मंत्री अमित शाह के 110 सीट जीतने के दावे को खारिज करते हुए TMC की 125-135 सीटों पर जीत का अनुमान जताया है। चुनाव आयोग ने पहले फेज में लापरवाही बरतने वाले पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और कहा है कि किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। हावड़ा में एक दुकान में मिठाइयों पर राजनीति क दलों के चुनाव चिन्ह बनाए गए हैं। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पहले चरण में ही चुनाव की दिशा स्पष्ट हो गई है और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उच्च मतदान प्रतिशत को आंकड़ों का भ्रम बताते हुए SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी और अपीलों पर फैसले न होने के कारण कई लोगों के वोट देने से वंचित रहने का आरोप लगाया है। निलंबित किए गए पुलिस अधिकारियों में संदीप गराई, साजल मंडल, मौसम चक्रवर्ती, अजय बाग और शुभेच्छा बाग शामिल हैं। बंगाल में पहले फेज में 92.
72% और तमिलनाडु में 85.14% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। बंगाल में दो भाजपा उम्मीदवारों पर हमला हुआ और मुर्शिदाबाद के नौदा में देसी बम से हमले में कई लोग घायल हो गए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मामले में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर कस्टोडियल पूछताछ का आदेश दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी पर आरोप लगे थे। इसके अतिरिक्त, नगा-कुकी समुदाय के बीच तनाव के कारण कई घर जलाए गए और 7 अप्रैल से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी को NITI Aayog का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रूस-ईरान से तेल खरीदने के मामले में टैरिफ को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद माफी मांगी गई। प्रयागराज में तापमान 45.2°C तक पहुंच गया है और मेरठ में अगले 72 घंटों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में तीन शहरों का तापमान 40°C से ऊपर चला गया है और राजस्थान में बारिश की संभावना को देखते हुए 8 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और विभिन्न दलों के नेता लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है
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