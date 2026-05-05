पश्चिम एशिया में फिर तनाव: ईरानी ड्रोन हमले, बहरीन में रेड अलर्ट और होर्मुज संकट

18 दिन के सीजफायर के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है। UAE में ईरानी ड्रोन अटैक, बहरीन में रेड अलर्ट और होर्मुज स्ट्रेट संकट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है।

पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 18 दिनों के सीजफायर के बाद, संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) में ईरान ी ड्रोन हमले, बहरीन में रेड अलर्ट और होर्मुज स्ट्रेट में उत्पन्न संकट ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ईरान ी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर माल ले जा रही दो नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की स्पीडबोट्स नहीं, बल्कि सामान्य मालवाहक जहाज थे, जिनमें सवार पांच नागरिकों की दुखद मौत हो गई। दूसरी ओर, अमेरिका ने इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी सेना के अनुसार, दो अमेरिकी ध्वज वाले जहाजों ने सफलतापूर्वक इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसने एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला किया था, और इसे 'मनगढ़ंत' बताया है। संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) में तेल ठिकानों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। बहरीन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) ने सोमवार को बताया कि एक ईरान ी ड्रोन ने फुजैराह स्थित तेल सुविधा केंद्र में आग लगा दी। यह केंद्र होर्मुज स्ट्रेट को बायपास करने वाला एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन हब है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तुरंत बाद, ब्रिटिश सेना ने अमीरात तट के पास एक मालवाहक जहाज में आग लगने की सूचना दी। इन हमलों के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में लगभग 6 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन हमलों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) को इस 'दलदल' में वापस आने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और इसे केवल कूटनीति और बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। अराघची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि होर्मुज में हुई घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राजनीतिक संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता प्रयासों की सराहना करते हुए अमेरिका को आगाह किया कि वह दुर्भावना रखने वाले तत्वों के जाल में न फंसे और संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से जहाजों को ले जा रहे अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज पर भी हमला किया है। इस बीच, अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि अमेरिका , बहरीन और खाड़ी सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य जलमार्ग को बाधित करने के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराना है। जर्मनी के चांसलर मैर्ज़ ने भी ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया है। अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार, ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने की समय-सीमा पिछले वर्ष के मुकाबले में कोई बदलाव नहीं आया है, और संभावित अमेरिकी-इजरायली हमलों के कारण इसे एक वर्ष तक पीछे धकेल दिया गया है। ओमान में भी कर्मचारियों के एक आवासीय भवन को निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और जनरल डैन केन मंगलवार को इस पूरे घटनाक्रम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका अब चीन से भी अपील कर रहा है कि वह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत जैसे देशों को एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करे। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है, और कूटनीति क समाधान की आवश्यकता पर जोर देती है.

पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 18 दिनों के सीजफायर के बाद, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ईरानी ड्रोन हमले, बहरीन में रेड अलर्ट और होर्मुज स्ट्रेट में उत्पन्न संकट ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर माल ले जा रही दो नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की स्पीडबोट्स नहीं, बल्कि सामान्य मालवाहक जहाज थे, जिनमें सवार पांच नागरिकों की दुखद मौत हो गई। दूसरी ओर, अमेरिका ने इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी सेना के अनुसार, दो अमेरिकी ध्वज वाले जहाजों ने सफलतापूर्वक इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसने एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला किया था, और इसे 'मनगढ़ंत' बताया है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में तेल ठिकानों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। बहरीन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सोमवार को बताया कि एक ईरानी ड्रोन ने फुजैराह स्थित तेल सुविधा केंद्र में आग लगा दी। यह केंद्र होर्मुज स्ट्रेट को बायपास करने वाला एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन हब है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तुरंत बाद, ब्रिटिश सेना ने अमीरात तट के पास एक मालवाहक जहाज में आग लगने की सूचना दी। इन हमलों के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में लगभग 6 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन हमलों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को इस 'दलदल' में वापस आने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और इसे केवल कूटनीति और बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। अराघची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि होर्मुज में हुई घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राजनीतिक संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता प्रयासों की सराहना करते हुए अमेरिका को आगाह किया कि वह दुर्भावना रखने वाले तत्वों के जाल में न फंसे और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से जहाजों को ले जा रहे अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज पर भी हमला किया है। इस बीच, अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि अमेरिका, बहरीन और खाड़ी सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य जलमार्ग को बाधित करने के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराना है। जर्मनी के चांसलर मैर्ज़ ने भी ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया है। अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार, ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने की समय-सीमा पिछले वर्ष के मुकाबले में कोई बदलाव नहीं आया है, और संभावित अमेरिकी-इजरायली हमलों के कारण इसे एक वर्ष तक पीछे धकेल दिया गया है। ओमान में भी कर्मचारियों के एक आवासीय भवन को निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और जनरल डैन केन मंगलवार को इस पूरे घटनाक्रम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका अब चीन से भी अपील कर रहा है कि वह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत जैसे देशों को एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करे। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है, और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर देती है





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ईरान अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट UAE बहरीन तेल ड्रोन हमला अंतर्राष्ट्रीय संबंध कूटनीति संकट

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