पश्चिम एशिया: शरीफ की कूटनीति पर सवाल, अमेरिका ने खोला राज, ट्रंप की मंजूरी से हुआ था युद्धविराम का पोस्ट

अमेरिका ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ईरान युद्धविराम से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी से तैयार किया गया था। इससे शरीफ की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने के प्रयासों के बीच, एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में, यह सामने आया है कि शरीफ का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्धविराम की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था, वास्तव में व्हाइट हाउस की मंजूरी से तैयार किया गया था। यह खुलासा, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है, जो बताता है कि पोस्ट को प्रकाशित करने से

पहले, व्हाइट हाउस ने उसे देखा और अपनी हरी झंडी दी थी। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल रही गहरी कूटनीतिक बातचीत को उजागर किया है, जो ईरान के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के उद्देश्य से की जा रही थी। यह बताता है कि शरीफ, जिसे पहले सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, एक व्यापक योजना का हिस्सा थे जिसमें अमेरिका की सीधी भागीदारी थी।\दरअसल, यह सब तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने ईरान को एक सख्त समय सीमा दी थी, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर था। इस स्थिति में, पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने और एक समझौता कराने की कोशिश की। शरीफ ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए ट्रंप से डेडलाइन बढ़ाने की सार्वजनिक अपील की। दिलचस्प बात यह है कि शरीफ के पोस्ट में शुरुआत में 'Draft - Pakistan’s PM Message on X' लिखा होने के कारण सोशल मीडिया पर यह अटकलें भी तेज हो गईं कि यह बयान सीधे ट्रंप या उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस दावे से इनकार किया और कहा कि ट्रंप ने यह बयान खुद नहीं लिखा। इस बीच, पाकिस्तानी दूतावास की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन, इस पूरी कूटनीतिक कवायद का असर भी तेजी से देखने को मिला। शरीफ के पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ईरान के साथ दो हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति जताने का एलान कर दिया।\इस घटनाक्रम ने शरीफ की भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कदम में भाग लिया था जिसे पहले एक स्वतंत्र पहल के रूप में देखा गया था, लेकिन अब यह एक बड़े अंतरराष्ट्रीय समन्वय का हिस्सा साबित हो रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर था। शरीफ का यह कदम, जो पहले एक व्यक्तिगत पहल के रूप में दिखाई दे रहा था, अब अमेरिका के साथ गहन कूटनीतिक संबंधों का परिणाम लगता है। इस खुलासे के बाद, पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में और अधिक बहस छिड़ सकती है और शरीफ की सरकार पर सवाल उठ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है या वह अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जटिल पहलुओं को भी उजागर किया है, जहां सार्वजनिक बयानबाजी और पर्दे के पीछे की बातचीत अक्सर एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और वैश्विक घटनाओं को आकार देती हैं। यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में, शरीफ केवल एक 'दर्शक' नहीं थे, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करना था। इस पूरी प्रक्रिया में, व्हाइट हाउस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित किया





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