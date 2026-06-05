राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के भांगर बम ब्लास्ट के मामले में पूर्व TMC विधायक सौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने उन्हें मामले का मुख्य आरोपी बताया है। इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या चार हो गई है। 19 मार्च को एक बम बनाते समय धमाके में एक व्यक्ति की मौत और तीन की गंभीर चोट लगी थी। साथ ही कर्नाटक में पाकिस्तानी संपर्क वाले दो युवकों को देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पश्चिम बंगाल के भांगर बम ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) ने पूर्व TMC विधायक सौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने उन्हें मामले का मुख्य आरोपी बताया है। 19 मार्च को दक्षिण 24 परगना जिले के दक्षिण बामुनिया गांव में बम बनाते समय हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। गिरफ्तारी के साथ इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या चार हो गई है। NIA ने हाल ही में मोल्ला के घर और कई अन्य स्थानों पर छापेमारी भी की थी। मोल्ला को पूछताछ के लिए NIA ऑफिस ले जाया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उनके परिवार का दावा है कि उन्होंने एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण किया था। मामले की जांच जारी है। इसी दौरान कर्नाटक के तुमकुरु में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति के संपर्क में रहकर देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अल्ला बख्श और जमीर खान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम चैट की जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि दोनों आरोपी भारत में अशांति फैलाने और युवकों को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती जांच में हत्या और विस्फोट जैसी साजिशों के संकेत भी मिले हैं। खुफिया ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। दूसरी ओर बेंगलुरु से मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट एक घंटे देरी के बाद ही उड़ सकी। छात्रों ने सम्मान देने का दावा किया, जबकि मॉडरेटर ने कहा कि यह कार्यक्रम के विषय से जुड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी टिप्पणियों का पालन नहीं करेगा, तो बुरा असर पड़ सकता है। मांसून के प्रभाव से केरल और छत्तीसगढ़ में गर्मी और अशांति की ओर झुकाव दिख रहा है। आंधी-बारिश के कारण बhopal में रातभर गुल रही बिजली, जबकि आगरा में सुहावना मौस्म हो रहा है। श्योपुर और पचमढ़ी में भी ऐसी ही स्थिति है.

पश्चिम बंगाल के भांगर बम ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पूर्व TMC विधायक सौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने उन्हें मामले का मुख्य आरोपी बताया है। 19 मार्च को दक्षिण 24 परगना जिले के दक्षिण बामुनिया गांव में बम बनाते समय हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। गिरफ्तारी के साथ इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या चार हो गई है। NIA ने हाल ही में मोल्ला के घर और कई अन्य स्थानों पर छापेमारी भी की थी। मोल्ला को पूछताछ के लिए NIA ऑफिस ले जाया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उनके परिवार का दावा है कि उन्होंने एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण किया था। मामले की जांच जारी है। इसी दौरान कर्नाटक के तुमकुरु में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति के संपर्क में रहकर देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अल्ला बख्श और जमीर खान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम चैट की जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि दोनों आरोपी भारत में अशांति फैलाने और युवकों को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती जांच में हत्या और विस्फोट जैसी साजिशों के संकेत भी मिले हैं। खुफिया ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। दूसरी ओर बेंगलुरु से मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट एक घंटे देरी के बाद ही उड़ सकी। छात्रों ने सम्मान देने का दावा किया, जबकि मॉडरेटर ने कहा कि यह कार्यक्रम के विषय से जुड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी टिप्पणियों का पालन नहीं करेगा, तो बुरा असर पड़ सकता है। मांसून के प्रभाव से केरल और छत्तीसगढ़ में गर्मी और अशांति की ओर झुकाव दिख रहा है। आंधी-बारिश के कारण बhopal में रातभर गुल रही बिजली, जबकि आगरा में सुहावना मौस्म हो रहा है। श्योपुर और पचमढ़ी में भी ऐसी ही स्थिति है





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