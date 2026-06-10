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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक बगावत: सायोनी घोष बागी गुट में शामिल

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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक बगावत: सायोनी घोष बागी गुट में शामिल
तृणमूल कांग्रेससायोनी घोहकाकोली घोह दस्तीदार
📆10-06-2026 07:52:00
📰NBT Hindi News
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पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में गहरा संकट। जादवपुर लोकसभा सीट के सांसद सायोनी घोह बागी गुट के साथ जुड़ने की खबर ने पार्टी नेतृत्व को झटका दिया है। सांसद ने पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर की और काकोली घोह दस्तीदार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर दबाव और समर्थन ना मिलने के मामले ने उन्हें उपेक्षित महसूस कराया। यह कदम पार्टी के अभिषेक बनर्जी द्वारा यूथ विंग की चीफ बनाए गए सायोनी घोष के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। शत्रुघ्न सिन्हा और युसुफ पठान जैसी अन्य सांसदों की चुप्पी इस घटना की गंभीरता को दर्शाती है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली टीएमसी पार्टी के भीतर गहरी चक्कर उलझन का संकट गहरा होता जा रहा है। पार्टी के एक प्रमुख युवा चेहरे और जादवपुर लोकसभा सीट के संसदीय सांसद सायोनी घोष के बागी गुट में शामिल होने की खबर सामने आई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा राजनीति क झटके की गुंजा शामिल है। सutions के अनुसार, सायोनी घोष ने काकोली घोह दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट का समर्थन करते हुए उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और हाल ही में उनसे संपर्क किया था। सांसद ने पार्टी के नेतृत्व की कार्यशैली और चुनाव प्रचार के दौरान उन पर致辞 दबाव के मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की थी, कहा का कि उनके राजनीति क भविष्य की संभावनाएं सीमित हो रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर प्रचार गतिविधियं सीमित करने के दबाव के कारण उन्होंentities को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, जिससे उन्होंने खुद को संगठन में उपेक्षित और अकेला महसूस किया। यह कदम तब तक म्याजर है क्योंकि सायोनी घोष को पार्टी में अभिषेक बनर्जी ने यूथ विंग की चीफ के रूप में स्थान दिया था और वह एक प्रमुख युवा लोकप्रिय चेहरे के रूप में जानी जाती थीं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनका बागी गुट के साथ जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा दर्दnąग्र Gandhav हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा और युसुफ पठान जैसी अन्य सांसदों की चुप्पी इस घटना की गंभीरता को दर्शाती है, क्योंकि यह पार्टी की आंतरिक विभाजन को और गहरा कर रहा है। इस संकट के बीच, पार्टी नेतृत्व कई सांसदों द्वारा उभरने वाली आलोचना और अलग गुटों की समर्थन का सामना कर रहे हैं, जिससे तृणमूल कांग्रेस की स्थापना और एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति क दृश्य में यह घटनाक्रम न केवल पार्टी की आंतरिक शक्ति संतुलन बल्कि भविष्य के चुनावों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली टीएमसी पार्टी के भीतर गहरी चक्कर उलझन का संकट गहरा होता जा रहा है। पार्टी के एक प्रमुख युवा चेहरे और जादवपुर लोकसभा सीट के संसदीय सांसद सायोनी घोष के बागी गुट में शामिल होने की खबर सामने आई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटके की गुंजा शामिल है। सutions के अनुसार, सायोनी घोष ने काकोली घोह दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट का समर्थन करते हुए उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और हाल ही में उनसे संपर्क किया था। सांसद ने पार्टी के नेतृत्व की कार्यशैली और चुनाव प्रचार के दौरान उन पर致辞 दबाव के मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की थी, कहा का कि उनके राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं सीमित हो रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर प्रचार गतिविधियं सीमित करने के दबाव के कारण उन्होंentities को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, जिससे उन्होंने खुद को संगठन में उपेक्षित और अकेला महसूस किया। यह कदम तब तक म्याजर है क्योंकि सायोनी घोष को पार्टी में अभिषेक बनर्जी ने यूथ विंग की चीफ के रूप में स्थान दिया था और वह एक प्रमुख युवा लोकप्रिय चेहरे के रूप में जानी जाती थीं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनका बागी गुट के साथ जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा दर्दnąग्र Gandhav हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा और युसुफ पठान जैसी अन्य सांसदों की चुप्पी इस घटना की गंभीरता को दर्शाती है, क्योंकि यह पार्टी की आंतरिक विभाजन को और गहरा कर रहा है। इस संकट के बीच, पार्टी नेतृत्व कई सांसदों द्वारा उभरने वाली आलोचना और अलग गुटों की समर्थन का सामना कर रहे हैं, जिससे तृणमूल कांग्रेस की स्थापना और एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दृश्य में यह घटनाक्रम न केवल पार्टी की आंतरिक शक्ति संतुलन बल्कि भविष्य के चुनावों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है

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