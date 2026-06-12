पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट कांग्रेस नेता ऋतब्रत बनर्जी की मान्यताओं पर रोक लगाने से इनकार, अब वही विपक्ष के नेता बने रहेंगे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर के ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता मानने के फैसले पर स्थगन आदेश लगाने की याचिका पर निर्णय देंते हुए कहा कि स्पीकर का आदेश अदालत के सामने लाया जाएगा। इससे ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे, जबकि ममता बनर्जी के लिए यह फैसला बड़ी जीत में से एक शोक की नहीं बल्कि बड़ी जीत की तरह लग रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी ही आधिकारिक विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में जारी रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ वाली अवकाशकालीन बेंच ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर स्थगन आदेश लगाने की याचिका पर निर्णय देंते हुथिर्णय दिया कि स्पीकर का आदेश अदालत के सामने तब तक नहीं लाया जाएगा। यह निर्णय ऋतब्रत बनर्जी और उनके समर्थक विधायकों के पक्ष में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मामला इस तरह शुरू हुआ कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष रथींद्र बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को आधिकारिक विपक्ष के नेता की मान्यता दे दी, जिसके बाद विधानसभा में भाजपा समूह ने चुनौती दी Mumbai हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि स्पीकर का आदेश रिकॉर्ड पर आने के बाद ही अदालत अपना रुख जल्द करे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सदस्यों में से तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक हैं। इनमें से 60 विधायक जिनकी संख्या ऋतब्रत बनर्जी के अनुसार 1 जून तक बढ़कर 65 हो गई थी, उनके नेतृत्व वाले नए गुट का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बाकी 20 विधायक पुराने गुट के साथ बने हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए हुए हैं। ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विपक्ष के नेता के पद के निर्वाचन में कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी का दावा किया, जिसके बाद सीआईडी जांच शुरू की गई। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निलंबित कर दिया। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने बगावत कर दी और खुद को तृणमूल कांग्रेस विधायक दल का बहुमत गुट बताते हुए स्पीकर को नया प्रस्ताव सौंपा, जिससे स्पीकर ने ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता दे दी। हाईकोर्ट ने आज का आदेश देते हुए कहा कि स्पीकर का आदेश अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद ही अदालत रुख तय करेगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी ही आधिकारिक विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में जारी रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ वाली अवकाशकालीन बेंच ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर स्थगन आदेश लगाने की याचिका पर निर्णय देंते हुथिर्णय दिया कि स्पीकर का आदेश अदालत के सामने तब तक नहीं लाया जाएगा। यह निर्णय ऋतब्रत बनर्जी और उनके समर्थक विधायकों के पक्ष में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मामला इस तरह शुरू हुआ कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष रथींद्र बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को आधिकारिक विपक्ष के नेता की मान्यता दे दी, जिसके बाद विधानसभा में भाजपा समूह ने चुनौती दी Mumbai हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि स्पीकर का आदेश रिकॉर्ड पर आने के बाद ही अदालत अपना रुख जल्द करे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सदस्यों में से तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक हैं। इनमें से 60 विधायक जिनकी संख्या ऋतब्रत बनर्जी के अनुसार 1 जून तक बढ़कर 65 हो गई थी, उनके नेतृत्व वाले नए गुट का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बाकी 20 विधायक पुराने गुट के साथ बने हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए हुए हैं। ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विपक्ष के नेता के पद के निर्वाचन में कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी का दावा किया, जिसके बाद सीआईडी जांच शुरू की गई। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निलंबित कर दिया। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने बगावत कर दी और खुद को तृणमूल कांग्रेस विधायक दल का बहुमत गुट बताते हुए स्पीकर को नया प्रस्ताव सौंपा, जिससे स्पीकर ने ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता दे दी। हाईकोर्ट ने आज का आदेश देते हुए कहा कि स्पीकर का आदेश अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद ही अदालत रुख तय करेगी
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