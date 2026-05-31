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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित हमला, सिर पर चोट

राजनीति News

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित हमला, सिर पर चोट
कल्याण बनर्जीतृणमूल कांग्रेसपश्चिम बंगाल
📆31-05-2026 09:13:00
📰Navjivan
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पश्चिम बंगाल के चंडीतला पुलिस स्टेशन के रास्ते में सांसद कल्याण बनर्जी पर प्रदर्शनकारियों का कथित हमला हुआ। उनके सिर पर चोट लगी और वे जमीन पर गिर गए। बीजेपी सदस्यों की गाली-गलौज और हमले का आरोप।

पश्चिम बंगाल के चंडीतला पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाले सांसद कल्याण बनर्जी पर प्रदर्शन कारियों ने रास्ता रोका और कथित रूप से मारपीट की। घटना के समय बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कल्याण बनर्जी के सिर पर चोट लगी और थोड़ी देर बाद वे जमीन पर गिर गए। हमले के बाद उन्होंने फोन पर बात करते हुए देखा गया। सुरक्षाबलों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया और टीएमसी समर्थकों ने उन्हें भीड़ से दूर ले जाने का प्रयास किया। संलग्न तस्वीरों में उन्हें भीड़ का सामना करते हुए दिखाया गया है। सांसद कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अकेले आ रहे थे और उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने बीजेपी सदस्यों पर आरोप लगाया कि उन्होंने गाली-गलौज की और उनके सिर पर बॉल से मारा। उनके सिर से खून बह रहा था। कल्यान बनर्जी ने कहा कि लोग तय करेंगे कि क्या सांसदों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है यह सही है या गलत। इस घटना से पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी कथित हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी उन्हें शनिवार को हिंसा में मारे गए एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे। प्रदर्शन कारियों ने उनके काफिले पर अंडे और ईंट के टुकड़े फेंके और नारे लगाए। इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के मामले में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अभिषेक का इलाज घर पर ही किया जाएगा और आवश्यक सलाइन और ऑक्सीजन दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें हैदराबाद ले जाया जाएगा। दोनों घटनाओं का राजनीति क विवाद बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनाव दिखाई दे रहा है.

पश्चिम बंगाल के चंडीतला पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाले सांसद कल्याण बनर्जी पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका और कथित रूप से मारपीट की। घटना के समय बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कल्याण बनर्जी के सिर पर चोट लगी और थोड़ी देर बाद वे जमीन पर गिर गए। हमले के बाद उन्होंने फोन पर बात करते हुए देखा गया। सुरक्षाबलों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया और टीएमसी समर्थकों ने उन्हें भीड़ से दूर ले जाने का प्रयास किया। संलग्न तस्वीरों में उन्हें भीड़ का सामना करते हुए दिखाया गया है। सांसद कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अकेले आ रहे थे और उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने बीजेपी सदस्यों पर आरोप लगाया कि उन्होंने गाली-गलौज की और उनके सिर पर बॉल से मारा। उनके सिर से खून बह रहा था। कल्यान बनर्जी ने कहा कि लोग तय करेंगे कि क्या सांसदों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है यह सही है या गलत। इस घटना से पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी कथित हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी उन्हें शनिवार को हिंसा में मारे गए एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे। प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले पर अंडे और ईंट के टुकड़े फेंके और नारे लगाए। इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के मामले में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अभिषेक का इलाज घर पर ही किया जाएगा और आवश्यक सलाइन और ऑक्सीजन दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें हैदराबाद ले जाया जाएगा। दोनों घटनाओं का राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनाव दिखाई दे रहा है

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