पश्चिम बंगाल चुनाव: पहले चरण में दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद, कड़ी टक्कर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न। 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें बंपर वोटिंग दर्ज की गई। टीएमसी और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला, कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर।

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली इस प्रक्रिया में बंपर वोटिंग दर्ज की गई। इस चरण में राज्य की 294 में से 152 सीटों पर वोटिंग हुई, और 91% से अधिक वोटिंग होने की संभावना है। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के बीच है, लेकिन कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) भी चुनावी मैदान में हैं। इस चुनाव में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या में बदलाव हुआ है। कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला टीएमसी के पबित्रा कर से है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से भाजपा के सुब्रत मैत्रा को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्र देश अध्यक्ष खड़गपुर सदर से प्रदीप सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आसनसोल दक्षिण सीट पर भाजपा की एक प्रमुख नेता का मुकाबला टीएमसी के तापस बनर्जी से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनहाटा सीट छोड़कर माथाभांगा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला सब्लू बर्मन से है। टीएमसी के राज्य मंत्री दिनहाटा सीट पर पार्टी का कब्जा बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री, जिन्हें पार्टी से निकाला गया था, अब डोमकल सीट से अपनी नई पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। 'बीड़ी किंग' के नाम से मशहूर टीएमसी उम्मीदवार जंगीपुर से मैदान में हैं और वे इस चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। रायगंज सीट से टीएमसी उम्मीदवार, जिन्होंने पहले भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी, अब भाजपा के कौशिक चौधरी से मुकाबला कर रहे हैं। ओन्दा सीट से टीएमसी उम्मीदवार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बालुरघाट, ओन्दा, दार्जिलिंग और जंगीपुर सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) का गठबंधन बुरी तरह विफल रहा। कांग्रेस और माकपा अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि आईएसएफ को सिर्फ एक सीट मिली। 2021 में नंदीग्राम सीट पर सबसे चर्चित मुकाबला था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि, ममता बनर्जी ने भवानीपुर से जीत हासिल की थी। यह चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा। मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया, जो लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं, जिनमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। चुनाव के नतीजे आने के बाद, राज्य में नई सरकार का गठन होगा, जो पश्चिम बंगाल के विकास और प्रगति के लिए काम करेगी। यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि राज्य के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि वे अपने भविष्य के नेताओं को चुनने का अधिकार रखते हैं.

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली इस प्रक्रिया में बंपर वोटिंग दर्ज की गई। इस चरण में राज्य की 294 में से 152 सीटों पर वोटिंग हुई, और 91% से अधिक वोटिंग होने की संभावना है। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच है, लेकिन कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) भी चुनावी मैदान में हैं। इस चुनाव में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या में बदलाव हुआ है। कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला टीएमसी के पबित्रा कर से है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से भाजपा के सुब्रत मैत्रा को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खड़गपुर सदर से प्रदीप सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आसनसोल दक्षिण सीट पर भाजपा की एक प्रमुख नेता का मुकाबला टीएमसी के तापस बनर्जी से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनहाटा सीट छोड़कर माथाभांगा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला सब्लू बर्मन से है। टीएमसी के राज्य मंत्री दिनहाटा सीट पर पार्टी का कब्जा बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री, जिन्हें पार्टी से निकाला गया था, अब डोमकल सीट से अपनी नई पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। 'बीड़ी किंग' के नाम से मशहूर टीएमसी उम्मीदवार जंगीपुर से मैदान में हैं और वे इस चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। रायगंज सीट से टीएमसी उम्मीदवार, जिन्होंने पहले भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी, अब भाजपा के कौशिक चौधरी से मुकाबला कर रहे हैं। ओन्दा सीट से टीएमसी उम्मीदवार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बालुरघाट, ओन्दा, दार्जिलिंग और जंगीपुर सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) का गठबंधन बुरी तरह विफल रहा। कांग्रेस और माकपा अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि आईएसएफ को सिर्फ एक सीट मिली। 2021 में नंदीग्राम सीट पर सबसे चर्चित मुकाबला था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि, ममता बनर्जी ने भवानीपुर से जीत हासिल की थी। यह चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा। मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया, जो लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं, जिनमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। चुनाव के नतीजे आने के बाद, राज्य में नई सरकार का गठन होगा, जो पश्चिम बंगाल के विकास और प्रगति के लिए काम करेगी। यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि राज्य के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि वे अपने भविष्य के नेताओं को चुनने का अधिकार रखते हैं





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