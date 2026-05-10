पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल: भाजपा ने टीएमसी नेताओं के लिए बंद किए दरवाजे, समिक भट्टाचार्य का बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने टीएमसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की होड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी ने फिलहाल फिल्टर सिस्टम लागू किया है और दरवाजे बंद हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। विशेष रूप से कोलकाता में सियासी पारा सातवें आसमान पर है, जहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में निलंबित टीएमसी नेता रिजु दत्ता द्वारा दिए गए एक बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के प्र देश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बेहद तीखे और रणनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा अब केवल संख्या बढ़ाने के लिए किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं करेगी, बल्कि एक सख्त चयन प्रक्रिया अपनाएगी। उन्होंने सुवेंदु अधिकारी की नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की और उन्हें एक स्वाभाविक नेता बताया, जिन्होंने ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में मात दी है। यह राजनीतिक खींचतान आने वाले चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समिक भट्टाचार्य ने एक बेहद दिलचस्प दावा करते हुए कहा कि इस समय टीएमसी के अनगिनत नेता भाजपा में शामिल होने के लिए बेताब हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास फोन कॉल्स की एक लंबी कतार लगी हुई है और कई नेता गुप्त रूप से पार्टी बदलने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भाजपा ने फिलहाल अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। उन्होंने इसे फिल्टर सिस्टम का नाम दिया। भाजपा नेता ने एक रूपक का उपयोग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मां गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन गंगा के घाटों पर पहरेदार तैनात हैं जो यह तय करते हैं कि किसे डुबकी लगाने की अनुमति दी जाए और किसे नहीं। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि भाजपा अब केवल उन लोगों को जगह देगी जो पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के अनुकूल होंगे, न कि उन लोगों को जो केवल राजनीतिक अवसरवाद के कारण अपनी पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर अब गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि संगठन को और अधिक मजबूत और निष्ठावान बनाया जा सके। प्रशासनिक विफलताओं पर बात करते हुए समिक भट्टाचार्य ने राज्य की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और प्रशासन का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। उनके अनुसार, पंचायत से लेकर पुलिस तक हर संस्था में टीएमसी का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि आम नागरिक और सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार की विभाजनकारी राजनीति और बाधाओं के कारण लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। भाजपा का मुख्य लक्ष्य राज्य को निवेश-हितैषी बनाना है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक राजनीति प्रशासन के काम में दखल देगी, तब तक विकास की गति धीमी बनी रहेगी और राज्य पिछड़ता जाएगा। अंत में, उन्होंने राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विवादित संगठनों और असामाजिक तत्वों के साथ गुप्त समझौते किए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को लेकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। भट्टाचार्य ने यह संकेत दिया कि टीएमसी की राजनीतिक पकड़ अब कमजोर हो रही है और आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगातार प्रशासन को सूचित कर रही है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है ताकि राज्य में शांति और स्थिरता वापस आ सके। पार्टी का मानना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। विशेष रूप से कोलकाता में सियासी पारा सातवें आसमान पर है, जहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में निलंबित टीएमसी नेता रिजु दत्ता द्वारा दिए गए एक बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बेहद तीखे और रणनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा अब केवल संख्या बढ़ाने के लिए किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं करेगी, बल्कि एक सख्त चयन प्रक्रिया अपनाएगी। उन्होंने सुवेंदु अधिकारी की नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की और उन्हें एक स्वाभाविक नेता बताया, जिन्होंने ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में मात दी है। यह राजनीतिक खींचतान आने वाले चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समिक भट्टाचार्य ने एक बेहद दिलचस्प दावा करते हुए कहा कि इस समय टीएमसी के अनगिनत नेता भाजपा में शामिल होने के लिए बेताब हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास फोन कॉल्स की एक लंबी कतार लगी हुई है और कई नेता गुप्त रूप से पार्टी बदलने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भाजपा ने फिलहाल अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। उन्होंने इसे फिल्टर सिस्टम का नाम दिया। भाजपा नेता ने एक रूपक का उपयोग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मां गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन गंगा के घाटों पर पहरेदार तैनात हैं जो यह तय करते हैं कि किसे डुबकी लगाने की अनुमति दी जाए और किसे नहीं। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि भाजपा अब केवल उन लोगों को जगह देगी जो पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के अनुकूल होंगे, न कि उन लोगों को जो केवल राजनीतिक अवसरवाद के कारण अपनी पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर अब गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि संगठन को और अधिक मजबूत और निष्ठावान बनाया जा सके। प्रशासनिक विफलताओं पर बात करते हुए समिक भट्टाचार्य ने राज्य की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और प्रशासन का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। उनके अनुसार, पंचायत से लेकर पुलिस तक हर संस्था में टीएमसी का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि आम नागरिक और सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार की विभाजनकारी राजनीति और बाधाओं के कारण लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। भाजपा का मुख्य लक्ष्य राज्य को निवेश-हितैषी बनाना है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक राजनीति प्रशासन के काम में दखल देगी, तब तक विकास की गति धीमी बनी रहेगी और राज्य पिछड़ता जाएगा। अंत में, उन्होंने राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विवादित संगठनों और असामाजिक तत्वों के साथ गुप्त समझौते किए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को लेकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। भट्टाचार्य ने यह संकेत दिया कि टीएमसी की राजनीतिक पकड़ अब कमजोर हो रही है और आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगातार प्रशासन को सूचित कर रही है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है ताकि राज्य में शांति और स्थिरता वापस आ सके। पार्टी का मानना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है
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