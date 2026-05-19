पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन: आसनसोल में टीएमसी के अवैध कार्यालय पर चला बुलडोजर

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी यूथ विंग के अवैध दफ्तर को ध्वस्त कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय एक बड़ा उथल-पुथल का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आने के बाद से राज्य में प्रशासनिक सख्ती और अवैध कब्जों के खिलाफ एक व्यापक अभियान देखा जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में आसनसोल के बर्नपुर इलाके में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी सरकारी जमीन पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के यूथ विंग ने अपना एक कार्यालय बना लिया था। प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की और बुलडोजर चलाकर उस ऑफिस को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई केवल एक इमारत को गिराने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में नए प्रशासनिक तेवर का संकेत है। बर्नपुर की सड़कों पर जब बुलडोजर पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई और पुलिस ने सुरक्षा का कड़ा घेरा बना लिया ताकि किसी भी प्रकार की हिंसक स्थिति उत्पन्न न हो। इस कार्रवाई की गहराई में जाने पर पता चलता है कि इस्को और सेल के अधिकारियों ने टीएमसी यूथ विंग को इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए कई बार लिखित नोटिस दिए थे। लेकिन उस समय टीएमसी सत्ता में थी, जिसके कारण स्थानीय नेताओं ने इन कानूनी चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जबरन निर्माण कार्य को जारी रखा। जैसे ही राज्य की सत्ता बदली और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य की किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ के पास हुई इस कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि अब कानून सबके लिए समान होगा। बुलडोजर की गर्जना ने न केवल टीएमसी के कार्यालय को तोड़ा, बल्कि उन लोगों के अहंकार को भी चोट पहुँचाई है जिन्होंने सरकारी जमीनों को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया था। प्रशासन का मानना है कि सरकारी संपत्तियों का इस तरह से राजनीति क लाभ के लिए उपयोग करना पूरी तरह से अवैध है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर, इस कार्रवाई को लेकर राजनीति क विवाद भी खड़ा हो गया है। टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने इसे राजनीति क प्रतिशोध करार दिया है। उनका आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी सरकार केवल विपक्षी दल को निशाना बना रही है और यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। टीएमसी नेताओं का यह भी दावा है कि सेल की उसी जमीन पर कई अन्य निजी व्यवसाय और दुकानें भी अवैध रूप से चल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल टीएमसी के कार्यालय को ही क्यों चुना?
यह आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक सुधार के बजाय एक राजनीतिक संदेश देने के लिए की गई है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि वह केवल कानून का पालन कर रहा है और अतिक्रमण मुक्त बंगाल का सपना पूरा कर रहा है। इस विवाद ने राज्य में सत्ता संघर्ष को और तेज कर दिया है और अब आने वाले दिनों में और भी कई ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। आसनसोल में केवल सेल की जमीन ही नहीं, बल्कि आसनसोल रेल मंडल की जमीनों पर भी बुलडोजर चला है। रेलवे की जमीन पर वर्षों से बने अवैध क्वार्टरों और घरों को ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। यह स्पष्ट है कि शुभेंदु अधिकारी का यह अभियान केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। कोलकाता, हावड़ा और नंदीग्राम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ इसी तरह की मुहिम चलाई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि उनका सही उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या यह विकास की दिशा में एक कदम है या फिर राजनीतिक विरोधियों को दबाने का एक तरीका। प्रशासन अब उन सभी संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है जिन पर अवैध कब्जा है, जिससे आने वाले समय में बुलडोजर की यह गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे सकती है। यह अभियान न केवल भौतिक संरचनाओं को हटा रहा है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़े बदलाव की नींव भी रख रहा है
शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल टीएमसी बुलडोजर कार्रवाई आसनसोल