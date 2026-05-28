पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन से नजफगढ़ तक अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सड़क किनारे फैले स्टॉल और अव्यवस्थित पार्किंग से पश्चिमी दिल्ली के व्यस्त कारोबारी क्षेत्र राजा गार्डन स्थित शहीद भगत सिंह मार्ग पर राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है।
पश्चिमी दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग का बोलबाला, राजा गार्डन से नजफगढ़ तक जाम से हाहाकार पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन से नजफगढ़ तक अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सड़क किनारे फैले स्टॉल और अव्यवस्थित पार्किंग से पश्चिमी दिल्ली के व्यस्त कारोबारी क्षेत्र राजा गार्डन स्थित शहीद भगत सिंह मार्ग पर राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क किनारे मौजूद कई फूड स्टाल और दुकानें अब फुटपाथ से आगे बढ़कर सड़क तक फैल चुकी हैं। दुकानदार ग्राहकों के लिए सड़क किनारे टेबल, काउंटर और अन्य सामान लगाते हैं, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है। इसके साथ ही ग्राहक अपनी कारें सड़क के बीच और किनारों पर खड़ी कर खरीदारी और खाने-पीने में व्यस्त रहते हैं। नतीजतन सड़क संकरी हो जाती है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। पीक आवर्स में यहां लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। पैदल राहगीरों को मजबूरन सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की ओर से समय-समय पर अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। इसी तरह नजफगढ़ इलाके में भी मुख्य बाजारों और संपर्क मार्गों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग गंभीर समस्या बन चुकी है। बाजारों के बाहर दुकानदारों द्वारा सामान सड़क तक फैलाने और रेहड़ी-पटरी लगाने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। कई स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े रहते हैं, जिससे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार नजफगढ़ की मुख्य सड़कों पर सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। स्कूल बसें, सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन जाम में फंस जाते हैं, जिससे लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ती है। पैदल चलने वालों के लिए भी फुटपाथ उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कई जगहों पर उन पर अस्थायी दुकानें और रेहड़ियां कब्जा किए हुए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद स्थायी कार्रवाई नहीं होती। अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान कुछ समय बाद ठंडे पड़ जाते हैं और कब्जे फिर से शुरू हो जाते हैं। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों का मानना है कि जब तक नियमित निगरानी, सख्त कार्रवाई और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों इलाकों में अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नियमित अभियान चलाए जाएं, ताकि लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। हर रोज मात्र आधा किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए आधे से एक घंटा तक जाम में फंसना पड़ता है। फुटपाथ कब्जे में हैं, बच्चों और बुजुर्गों का सड़क पार करना बेहद खतरनाक हो गया है। जल बोर्ड की खोदाई और दुकानदारों के अतिक्रमण ने हालात बदतर कर दिए हैं। प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना हुआ नजर आ रहा है। पहले ही इस मार्ग पर जाम से लोग परेशान रहते थे इसने और बढा दी है.
पश्चिमी दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग का बोलबाला, राजा गार्डन से नजफगढ़ तक जाम से हाहाकार पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन से नजफगढ़ तक अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सड़क किनारे फैले स्टॉल और अव्यवस्थित पार्किंग से पश्चिमी दिल्ली के व्यस्त कारोबारी क्षेत्र राजा गार्डन स्थित शहीद भगत सिंह मार्ग पर राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क किनारे मौजूद कई फूड स्टाल और दुकानें अब फुटपाथ से आगे बढ़कर सड़क तक फैल चुकी हैं। दुकानदार ग्राहकों के लिए सड़क किनारे टेबल, काउंटर और अन्य सामान लगाते हैं, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है। इसके साथ ही ग्राहक अपनी कारें सड़क के बीच और किनारों पर खड़ी कर खरीदारी और खाने-पीने में व्यस्त रहते हैं। नतीजतन सड़क संकरी हो जाती है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। पीक आवर्स में यहां लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। पैदल राहगीरों को मजबूरन सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की ओर से समय-समय पर अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। इसी तरह नजफगढ़ इलाके में भी मुख्य बाजारों और संपर्क मार्गों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग गंभीर समस्या बन चुकी है। बाजारों के बाहर दुकानदारों द्वारा सामान सड़क तक फैलाने और रेहड़ी-पटरी लगाने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। कई स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े रहते हैं, जिससे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार नजफगढ़ की मुख्य सड़कों पर सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। स्कूल बसें, सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन जाम में फंस जाते हैं, जिससे लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ती है। पैदल चलने वालों के लिए भी फुटपाथ उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कई जगहों पर उन पर अस्थायी दुकानें और रेहड़ियां कब्जा किए हुए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद स्थायी कार्रवाई नहीं होती। अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान कुछ समय बाद ठंडे पड़ जाते हैं और कब्जे फिर से शुरू हो जाते हैं। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों का मानना है कि जब तक नियमित निगरानी, सख्त कार्रवाई और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों इलाकों में अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नियमित अभियान चलाए जाएं, ताकि लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। हर रोज मात्र आधा किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए आधे से एक घंटा तक जाम में फंसना पड़ता है। फुटपाथ कब्जे में हैं, बच्चों और बुजुर्गों का सड़क पार करना बेहद खतरनाक हो गया है। जल बोर्ड की खोदाई और दुकानदारों के अतिक्रमण ने हालात बदतर कर दिए हैं। प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना हुआ नजर आ रहा है। पहले ही इस मार्ग पर जाम से लोग परेशान रहते थे इसने और बढा दी है
पश्चिमी दिल्ली अतिक्रमण अवैध पार्किंग राजा गार्डन नजफगढ़ जाम व्यस्त कारोबारी क्षेत्र शहीद भगत सिंह मार्ग