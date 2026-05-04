पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर: मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी पीछे है। मुख्यमंत्री पद के लिए सुवेंदु अधिकारी, सामिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष प्रमुख दावेदार हैं। बीजेपी चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण राजनीति क परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वर्तमान रुझानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) राज्य में सत्ता हासिल करती हुई प्रतीत हो रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी काफी पीछे चल रही है। इस बार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन शुरुआती परिणाम बीजेपी के पक्ष में झुके हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के जीतने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन होंगे?

इस विषय पर अमित शाह ने भी कुछ संकेत दिए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ा था। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बंगाल में नया मुख्यमंत्री बंगाली भाषी ही होगा। इस बयान के बाद सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सुवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में एक महत्वपूर्ण नेता थे और उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सुवेंदु की प्रदेश की राजनीति में जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ है और उन्होंने चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी, जिससे उनकी लोकप्रियता में और वृद्धि हुई। हालांकि, सामिक भट्टाचार्य के नाम पर भी चर्चा चल रही है। सामिक भट्टाचार्य पार्टी के भीतर सर्वसम्मति बनाने में कुशल माने जाते हैं। वह उतने लोकप्रिय तो नहीं हैं जितने अन्य नेता, लेकिन उनका अनुभव और राजनीतिक समझ उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे रखती है। वह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी हैं। दिलीप घोष भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक महत्वपूर्ण दावेदार हैं। वह पश्चिम बंगाल में एक बेबाक और मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने कई मौकों पर ममता बनर्जी की नीतियों पर तीखी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार और आधार मजबूत करने में दिलीप घोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका संगठनात्मक अनुभव और मजबूत वैचारिक दृष्टिकोण उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे रखते हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला आने की भी संभावना है। अतीत में, बीजेपी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसा ही किया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो उस समय एक अपेक्षाकृत अज्ञात चेहरा थीं। इसी तरह, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया था, जो पहले उतने प्रसिद्ध नहीं थे। इसलिए, यह संभव है कि बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो अभी तक व्यापक रूप से चर्चा में नहीं है। पार्टी के भीतर कई योग्य उम्मीदवार हैं, और अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा रणनीतिक विचारों के आधार पर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस नेता को राज्य का नेतृत्व करने का अवसर देती है। चुनाव परिणामों के बाद, बीजेपी को राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री का चुनाव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुख्यमंत्री राज्य के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों ने बदलाव की इच्छा व्यक्त की है, और बीजेपी को उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी





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