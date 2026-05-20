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पश्चिम बंगाल: टीएमसी सांसद सायोनी घोष को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा नेता पर लगाया गंभीर आरोप

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पश्चिम बंगाल: टीएमसी सांसद सायोनी घोष को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा नेता पर लगाया गंभीर आरोप
सायोनी घोषटीएमसीभाजपा
📆20-05-2026 15:54:00
📰Amar Ujala
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टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने भाजपा नेता प्रदीप दीक्षित पर उनका सिर काटने के लिए इनाम घोषित करने का आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है जब तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) की सांसद सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के एक नेता पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। सायोनी घोष का दावा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उनके सिर पर एक बड़ी राशि का इनाम रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े नेता प्रदीप दीक्षित, जो कि सिकंदराबाद के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, ने उनके सिर को काटने वाले व्यक्ति के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। यह खबर सामने आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सांसद सायोनी घोष ने इस घटना को केवल अपने खिलाफ हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और महिला प्रतिनिधित्व पर एक प्रहार बताया है। इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया और पूरी दुनिया के सामने अपनी असुरक्षा को व्यक्त किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानि देश क (डीजीपी) को टैग किया है। सायोनी घोष ने सवाल उठाया कि यदि देश की संसद की एक सदस्य, जो जनता द्वारा चुनी गई एक महिला नेता है, वह अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो यह स्थिति कितनी चिंताजनक है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह डराने का साहस न कर सके। सांसद सायोनी घोष ने इस घटना के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि जब एक मौजूदा महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की हिंसक बातें सार्वजनिक रूप से की जा सकती हैं, तो आम महिलाएं, जो समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्ष कर रही हैं, वे किस तरह के डर और असुरक्षा के माहौल में जी रही होंगी। उनका मानना है कि यह घटना केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहाँ महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से तब अधिक गंभीर हो जाती है जब ऐसी धमकियां सत्ताधारी या राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों द्वारा दी जाती हैं, जिससे आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास कम होने का खतरा रहता है। पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव पुराना है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देना राजनीतिक मर्यादाओं का पूर्ण उल्लंघन है। लोकतांत्रिक ढांचे में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु जब ये मतभेद व्यक्तिगत हमलों और हिंसक धमकियों में बदल जाते हैं, तो यह पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है। सायोनी घोष के इस आरोप ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीति अब केवल सत्ता संघर्ष तक सीमित रह गई है और क्या इसमें नैतिकता और सुरक्षा का कोई स्थान नहीं बचा है। इस मामले में अब सबकी नजरें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि वे इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाते हैं। अंततः, यह मामला केवल एक सांसद की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आज भी कई स्तरों पर स्वीकार नहीं किया गया है। हिंसा और धमकी के माध्यम से महिलाओं को राजनीति से दूर रखने की कोशिशें समय-समय पर देखी गई हैं। सायोनी घोष ने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हैं, बल्कि वे इसे और अधिक मजबूती से लड़ने की प्रेरणा के रूप में लेंगी। उन्होंने देश के नागरिक और प्रशासन से अपील की है कि वे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ एकजुट हों और एक ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करें जहाँ हर महिला बिना किसी भय के अपनी बात रख सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद सायोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। सायोनी घोष का दावा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उनके सिर पर एक बड़ी राशि का इनाम रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े नेता प्रदीप दीक्षित, जो कि सिकंदराबाद के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, ने उनके सिर को काटने वाले व्यक्ति के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। यह खबर सामने आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सांसद सायोनी घोष ने इस घटना को केवल अपने खिलाफ हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और महिला प्रतिनिधित्व पर एक प्रहार बताया है। इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया और पूरी दुनिया के सामने अपनी असुरक्षा को व्यक्त किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को टैग किया है। सायोनी घोष ने सवाल उठाया कि यदि देश की संसद की एक सदस्य, जो जनता द्वारा चुनी गई एक महिला नेता है, वह अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो यह स्थिति कितनी चिंताजनक है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह डराने का साहस न कर सके। सांसद सायोनी घोष ने इस घटना के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि जब एक मौजूदा महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की हिंसक बातें सार्वजनिक रूप से की जा सकती हैं, तो आम महिलाएं, जो समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्ष कर रही हैं, वे किस तरह के डर और असुरक्षा के माहौल में जी रही होंगी। उनका मानना है कि यह घटना केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहाँ महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से तब अधिक गंभीर हो जाती है जब ऐसी धमकियां सत्ताधारी या राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों द्वारा दी जाती हैं, जिससे आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास कम होने का खतरा रहता है। पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव पुराना है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देना राजनीतिक मर्यादाओं का पूर्ण उल्लंघन है। लोकतांत्रिक ढांचे में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु जब ये मतभेद व्यक्तिगत हमलों और हिंसक धमकियों में बदल जाते हैं, तो यह पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है। सायोनी घोष के इस आरोप ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीति अब केवल सत्ता संघर्ष तक सीमित रह गई है और क्या इसमें नैतिकता और सुरक्षा का कोई स्थान नहीं बचा है। इस मामले में अब सबकी नजरें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि वे इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाते हैं। अंततः, यह मामला केवल एक सांसद की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आज भी कई स्तरों पर स्वीकार नहीं किया गया है। हिंसा और धमकी के माध्यम से महिलाओं को राजनीति से दूर रखने की कोशिशें समय-समय पर देखी गई हैं। सायोनी घोष ने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हैं, बल्कि वे इसे और अधिक मजबूती से लड़ने की प्रेरणा के रूप में लेंगी। उन्होंने देश के नागरिक और प्रशासन से अपील की है कि वे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ एकजुट हों और एक ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करें जहाँ हर महिला बिना किसी भय के अपनी बात रख सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके

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