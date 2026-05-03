पश्चिम बंगाल चुनाव: मतगणना से पहले सियासी घमासान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दलों के दावे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों दलों ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है। चुनाव आयोग ने मतगणना को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल पर है जहाँ वोटिंग के बाद भी सियासी घमासान जारी है। पश्चिम बंगाल में शनिवार को बीजेपी और टीएमसी वोटों की गिनती के लिए सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त करने के मुद्दे पर आमने-सामने रहे। दूसरी ओर शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को टीएमसी अपनी जीत बता रही है तो वहीं बीजेपी इसे ममता बनर्जी की हार बता रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल समेत देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। लेकिन वोटों की गिनती से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान शांत होता नहीं दिख रहा है। कुणाल घोष ने दावा किया है कि टीएमसी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रही एक पार्टी को केवल 78 सीटों पर जीत की संभावना दिखी है। आमतौर पर किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा चुनावों के बाद वोटों की गिनती से पहले सियासी दल अपनी-अपनी जीत के दावे करते हुए दिखते हैं। लेकिन बंगाल में मचे सियासी घमासान ने मौजूदा चुनाव में इस राज्य की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा खींचा है। राजनीति क दलों के दावों से ज़्यादा हर रोज़ नए-नए विवाद सामने आ रहे हैं। यह विवाद न केवल बयानबाज़ी तक सीमित है बल्कि यह पहले हाई कोर्ट पहुँचा और फिर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे इतने अहम क्यों हो गए हैं?

स्मार्ट ग्लास यूज़र्स की सेक्स रिकॉर्डिंग को लेकर घिरी फ़ेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा, अब सफ़ाई देने का दबाव बढ़ा। वोटों की गिनती में केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद टीएमसी अपनी जीत के दावे कर रही है, जबकि बीजेपी इसे हार बता रही है। टीएमसी ने विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती के सुपरवाइज़र के तौर पर सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के मुख्य चुनाव अधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका (एसएलपी) दायर की थी। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतगणना के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से जुड़े सर्कुलर का पालन करेगा। बार एंड बेंच के मुताबिक़, निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि 4 मई को वोटों की गिनती राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बाग़ची की बेंच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी। इस फ़ैसले में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुपरवाइज़र बनाने का आदेश दिया गया था। इसके ख़िलाफ़ टीएमसी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां गुरुवार को उसकी अपील ख़ारिज हो गई थी। शनिवार को निर्वाचन आयोग का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की अपील पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) में और आदेश की ज़रूरत नहीं है। हम नायडू की बात दर्ज करते हैं कि निर्वाचन आयोग के सर्कुलर का पूरी तरह पालन किया जाएगा।' बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि टीएमसी ने बिना किसी आधार के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि 'यह ख़बर ग़लत है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका ख़ारिज हो गई है।'ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को झटका लगा है, न कि टीएमसी को। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों का चुनाव केंद्र और राज्य, दोनों के कर्मचारियों में से रैंडम तरीके से किया जाना चाहिए। यह सिर्फ़ केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है।' जबकि खड़गपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, 'जो जनता के सामने हार गया हो, वो कहीं नहीं जीत सकता।' उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट को मामलों को समग्र रूप से देखना चाहिए था। बेहतर होता अगर कोर्ट मतदाताओं के एक बड़े वर्ग की चिंताओं पर ध्यान देता और यह सुनिश्चित करता कि वोटों की गिनती के दिन उन शंकाओं का समाधान हो जाए। इससे एक मज़बूत मिसाल कायम होती।' चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी रखने के लिए 165 अतिरिक्त ऑब्ज़र्वर और 77 पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है, 'संविधान से मिले अधिकारों के तहत ये फ़ैसला किया है। इस दौरान ये सारे ऑब्ज़र्वर इलेक्शन कमीशन में डिप्यूटेशन के आधार पर काम करेंगे और उसी के निर्देश और नियंत्रण में होंगे।' आयोग का कहना है, 'ये 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्ज़र्वर उन 165 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए गए हैं जहां एक से ज़्यादा काउंटिंग हॉल हैं। पुलिस ऑब्ज़र्वर्स काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर नज़र रखेंगे, लेकिन उन्हें वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी





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