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पश्चिम बंगाल में आयकर का एक्शन: टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी, रियल एस्टेट कंपनियों पर भी शिकंजा

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पश्चिम बंगाल में आयकर का एक्शन: टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी, रियल एस्टेट कंपनियों पर भी शिकंजा
आयकर विभागतृणमूल कांग्रेसकोलकाता
📆18-04-2026 01:44:00
📰Dainik Jagran
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कोलकाता में आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के घरों पर शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेताओं के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही, ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी मर्लिन समूह और उससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत फिर से छापे मारकर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।

कोलकाता में शुक्रवार को आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई नेताओं के ठिकानों पर एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई की शुरुआत सुबह करीब पांच बजे हुई, जब केंद्रीय बलों के साथ आयकर अधिकारी निवर्तमान टीएमसी विधायक और रासबिहारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार देवाशीष कुमार के आवास पर पहुंचे। अधिकारियों ने विधायक के घर के साथ-साथ उनके चुनावी कार्यालय और एक पास के पार्टी कार्यालय में भी गहन तलाशी ली। इसके अतिरिक्त, टीम ने देवाशीष कुमार की सास के

फ्लैट पर भी अपनी पड़ताल की। यह छापेमारी केवल देवाशीष कुमार तक ही सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मिराज शाह, जो भवानीपुर सीट से ममता के नामांकन प्रस्तावक भी हैं, के घर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। इसके अलावा, दक्षिण कोलकाता में प्रभावशाली माने जाने वाले और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करीबी संबंध रखने वाले एक अन्य तृणमूल नेता, कुमार साहा के कालीघाट स्थित आवास पर भी आयकर अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया। इन छापों ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ। इसी कड़ी में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कोलकाता स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी, मर्लिन समूह और उससे जुड़ी कुछ अन्य इकाइयों के खिलाफ चल रही धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के तहत शुक्रवार को फिर से छापे मारे। ईडी की यह कार्रवाई अप्रैल में हुई इसी तरह की छापेमारी के क्रम में की गई है। आठ अप्रैल को, ईडी ने मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों सुशील मोहता एवं साकेत मोहता से जुड़े परिसरों पर भी तलाशी ली थी। इस बार, कार्रवाई को कोलकाता और उत्तर 24 परगना जिले में स्थित मर्लिन समूह की चार-पांच संपत्तियों पर केंद्रित किया गया। पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत की गई इन छापों के दौरान, ईडी के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सुराग जब्त किए हैं, जो वित्तीय अनियमितताओं के मामले को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। यह दोहरा अभियान, आयकर और ईडी दोनों द्वारा, पश्चिम बंगाल में वित्तीय अपराधों और राजनीतिक वित्तपोषण से जुड़े मामलों की गंभीरता को दर्शाता है

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आयकर विभाग तृणमूल कांग्रेस कोलकाता छापेमारी रियल एस्टेट

 

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