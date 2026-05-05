पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। अमित शाह और मोहन मांझी पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक होंगे, जबकि जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी असम के पर्यवेक्षक होंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम पद की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में पर्यवेक्षक ों की नियुक्ति कर दी है ताकि सुचारू रूप से सरकार बनाने की कार्यवाही पूरी की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे पश्चिम बंगाल में पार्टी विधायकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और सरकार गठन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमित शाह अगले दो से तीन दिनों में कोलकाता का दौरा करेंगे और विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके उनकी राय जानेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, शपथ समारोह 7 मई को रवींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर आयोजित करने की भी चर्चा थी, लेकिन अब 9 मई की तारीख तय की गई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। पार्टी ने 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 82 सीटें मिली हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सह- पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक ों को सहयोग करेंगे। पुडुचेरी के लिए मनसुख मांडविया और निर्मल कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुवेंदु अधिकारी इस पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने नंदीग्राम और भबानीपुर दोनों सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। हालांकि, पार्टी के भीतर कुछ अन्य नाम भी चर्चा में हैं। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी भूमिपुत्र सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा करती है या फिर किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाती है। महिला मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। सुवेंदु अधिकारी के अलावा, प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। महिला मुख्यमंत्री के लिए रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राजनीति क इतिहास में अभी तक कुल आठ मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से ममता बनर्जी इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी महिलाओं के मजबूत नेटवर्क और वोटबैंक को देखते हुए किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार कर सकती है। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि बीजेपी इस बार कोई भी निर्णय सावधानीपूर्वक लेना चाहती है। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो राज्य के विकास को गति दे सके और सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल सके। पिछली बार ममता बनर्जी ने पांच मई को शपथ ली थी और उन्होंने कुल 15 साल तक राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय थे। इसके बाद प्रफुल्ला चंद्र सेन दो बार और अजॉय मुखर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बने। सिद्धार्थ शंकर रे और ज्योति बसु भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु के बाद बुद्धदेब भट्टाचार्य बंगाल के मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और राज्य में एक नई सरकार बनाने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करना और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। पर्यवेक्षक ों की नियुक्ति और विधायकों के साथ विचार-विमर्श इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा किया जाएगा ताकि राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार बन सके.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है ताकि सुचारू रूप से सरकार बनाने की कार्यवाही पूरी की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे पश्चिम बंगाल में पार्टी विधायकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और सरकार गठन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमित शाह अगले दो से तीन दिनों में कोलकाता का दौरा करेंगे और विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके उनकी राय जानेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, शपथ समारोह 7 मई को रवींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर आयोजित करने की भी चर्चा थी, लेकिन अब 9 मई की तारीख तय की गई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। पार्टी ने 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 82 सीटें मिली हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सह-पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षकों को सहयोग करेंगे। पुडुचेरी के लिए मनसुख मांडविया और निर्मल कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुवेंदु अधिकारी इस पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने नंदीग्राम और भबानीपुर दोनों सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। हालांकि, पार्टी के भीतर कुछ अन्य नाम भी चर्चा में हैं। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी भूमिपुत्र सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा करती है या फिर किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाती है। महिला मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। सुवेंदु अधिकारी के अलावा, प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। महिला मुख्यमंत्री के लिए रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अभी तक कुल आठ मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से ममता बनर्जी इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी महिलाओं के मजबूत नेटवर्क और वोटबैंक को देखते हुए किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार कर सकती है। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि बीजेपी इस बार कोई भी निर्णय सावधानीपूर्वक लेना चाहती है। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो राज्य के विकास को गति दे सके और सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल सके। पिछली बार ममता बनर्जी ने पांच मई को शपथ ली थी और उन्होंने कुल 15 साल तक राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय थे। इसके बाद प्रफुल्ला चंद्र सेन दो बार और अजॉय मुखर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बने। सिद्धार्थ शंकर रे और ज्योति बसु भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु के बाद बुद्धदेब भट्टाचार्य बंगाल के मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और राज्य में एक नई सरकार बनाने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करना और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और विधायकों के साथ विचार-विमर्श इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा किया जाएगा ताकि राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार बन सके





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