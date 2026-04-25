पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट, सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 92.88 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जो कि राज्य के इतिहास के सभी पिछले रिकॉर्ड से अधिक है. मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले, और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगाया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया समाज के सभी वर्गों के लोगों के हिस्सेदारी का परिचय है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में वोटर टर्नआउट ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को राज्य में 92.88 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जो कि 2011 के 84.72 प्रतिशत के रिकॉर्ड से भी अधिक है.

इस बार मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले, और किसी भी पक्ष ने वोट में धांधली या बूथ कैप्चरिंग के संबंध में कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया समाज के सभी वर्गों के लोगों के हिस्सेदारी का परिचय है. नंदीग्राम जैसे विवादित क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण वोटिंग देखी गई, जहां पहले राजनीतिक हिंसा के मामले सामने आते थे.

इस बार मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोट डाले, और कोई भी झड़प की रिपोर्ट नहीं आई. पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले घर लौटने का चलन हर बार होता है, लेकिन इस बार यह उत्साह हर वर्ग में साफ़ तौर पर देखा गया. उच्च-पदस्थ पेशेवरों से लेकर प्रवासी मज़दूरों तक, सभी अपने घर लौटने के लिए उत्साहित दिखे. ट्रेनों, बसों और फ़्लाइट्स के टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया था, और स्टेशनों पर भीड़ खचाखच भरी थी.

तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बीजेपी पर प्रवासी मज़दूरों को घर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का आरोप लगाया गया. वोटिंग के पहले चरण के दिन, सुबह से ही वोटर टर्नआउट असाधारण रूप से ज़्यादा रहा. वरिष्ठ पत्रकार बिस्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि गर्मी के बावजूद, मतदाताओं ने सुबह से ही लंबी लाइनें लगाईं, और दोपहर बाद भी वोटिंग जारी रही.

पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले, राज्य का राजनीतिक माहौल एसआईआर (वोटर लिस्ट में सुधार) और क़रीब 91 लाख नामों को लिस्ट से हटाने को लेकर चल रहे विवाद से गरमाया हुआ था. कई आम वोटरों ने मीडिया को बताया कि उन्हें यह डर सता रहा था कि अगर उन्होंने इस बार वोट नहीं डाला, तो हो सकता है कि वे भविष्य की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज न करवा पाएं.

यह डर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों में फैला हुआ था, भले ही अधिकारियों की तरफ़ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया हो. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, शीतलकुची में 97.53 प्रतिशत, मोथाबाड़ी में 95.05 प्रतिशत, भगवानगोला में 96.95 प्रतिशत, जंगीपुर में 95.72 प्रतिशत, चोपड़ा में 96.02 प्रतिशत और हेमताबाद में 96.40 प्रतिशत वोटिंग हुई.

यहां तक कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भी, जहां चुनाव के दिन सुबह से ही गड़बड़ी की खबरें आ रही थीं, वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहा. मसलन डोमकल में 96.43 प्रतिशत, रेजीनगर में 92.17 प्रतिशत और कुमारगंज में 95.87 प्रतिशत वोट डाले गए. पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, जलपाईगुड़ी और पुरुलिया ज़िलों में, ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग 90 प्रतिशत से ज़्यादा हुई.

पश्चिम बंगाल में इस बार का वोटर टर्नआउट एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, और यह दिखाता है कि मतदाताओं ने अपनी राजनीतिक भागीदारी को कितनी गंभीरता से लिया है





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