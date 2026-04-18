पश्चिम एशिया संकट: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर मंथन के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, भारत सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम मंत्रियों के एक समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, भारत सरकार देश की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम चार बजे मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा देश के लिए महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करना होगा। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के माहौल में, भारत सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य अपनी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को हर हाल में बनाए रखना है।

पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी संघर्ष और इससे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को देखते हुए, भारत सरकार ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और प्रतिक्रिया देने के लिए मंत्रियों के एक विशेष समूह (जीओएम) का गठन किया है। इस समूह की आज होने वाली बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहाँ पश्चिम एशिया के नवीनतम घटनाक्रमों और उनका भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का गहन विश्लेषण किया जाएगा। बैठक में विशेष रूप से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, और पश्चिम एशिया का संकट इस स्थिति को और जटिल बना सकता है।

इससे पूर्व, 8 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। उस समय, रक्षा मंत्री ने देशवासियों को आश्वासन दिया था कि सरकार देश के भीतर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से रसोई गैस, ईंधन और किसानों के लिए आवश्यक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया था। सरकार का यह प्रयास है कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार किसी भी अप्रत्याशित वैश्विक संकट से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पहले से ही मजबूत कर रही है। वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के मद्देनजर, निरंतर निगरानी रखना और समय पर सुविचारित निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के प्रभाव से देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर रही है। इस समूह की दूसरी बैठक 2 अप्रैल को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ-2 में हुई थी, जहाँ पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई थी और खतरों को कम करने के लिए रणनीति बनाई गई थी। रक्षा मंत्री ने तब कहा था कि भारत को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए 24 घंटे निगरानी और सोच-समझकर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। सरकार का अंतिम लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है, और इसके लिए विभिन्न सरकारी निकायों के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष बल दिया जा रहा है





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