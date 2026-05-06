पश्चिम बंगाल में राजनीतिक खूनी खेल: शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से भड़का आक्रोश

उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए और राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर भीषण हिंसा और खूनी संघर्ष की चपेट में आ गई है। राज्य में चुनावी सरगर्मी के बाद शांति बहाल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब व्यक्तिगत हमलों और हत्याओं में बदल चुकी है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच टकराव को चरम पर पहुँचा दिया है। वारदात के तुरंत बाद जिस अस्पताल में चंद्रनाथ रथ को ले जाया गया, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उन्होंने इस हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आक्रोशित समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही शुभेंदु अधिकारी स्वयं अस्पताल पहुँचे और अपने करीबी सहयोगी को खोने का गहरा दुख व्यक्त किया। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने इस पूरी घटना को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए इसे टार्गेट किलिंग बताया। उनका आरोप है कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि बीजेपी की विचारधारा और शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक प्रभाव को चोट पहुँचाने के लिए किया गया है। वहीं, बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने भी अस्पताल पहुँचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने अत्यंत कड़े शब्दों में टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून का शासन खत्म हो चुका है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अर्जुन सिंह ने यहाँ तक मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल दोषियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। बीजेपी नेताओं का यह भी तर्क है कि चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी अब यह संदेश देना चाहती है कि वह सत्ता के मद में चूर है और किसी को भी निशाना बना सकती है। इस राजनीतिक युद्ध के बीच, राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे दिनदहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक पोस्ट साझा कर घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि, टीएमसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ते हुए यह मांग की है कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा कराई जाए। टीएमसी का दावा है कि वे केवल दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं और इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। इसी बीच, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। डीजीपी ने जानकारी दी कि पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है जिसका उपयोग हत्या के लिए किया गया था। जांच में यह बात सामने आई है कि गाड़ी का नंबर प्लेट टेंपर्ड किया गया था, यानी नंबर बदल दिए गए थे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खाली खोखे और कार्टेज बरामद किए हैं। वर्तमान में पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि अपराधियों के तार जुड़ रहे हैं और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी भी अत्यंत तनावपूर्ण बना हुआ है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर भीषण हिंसा और खूनी संघर्ष की चपेट में आ गई है। राज्य में चुनावी सरगर्मी के बाद शांति बहाल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब व्यक्तिगत हमलों और हत्याओं में बदल चुकी है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच टकराव को चरम पर पहुँचा दिया है। वारदात के तुरंत बाद जिस अस्पताल में चंद्रनाथ रथ को ले जाया गया, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उन्होंने इस हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आक्रोशित समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही शुभेंदु अधिकारी स्वयं अस्पताल पहुँचे और अपने करीबी सहयोगी को खोने का गहरा दुख व्यक्त किया। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने इस पूरी घटना को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए इसे टार्गेट किलिंग बताया। उनका आरोप है कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि बीजेपी की विचारधारा और शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक प्रभाव को चोट पहुँचाने के लिए किया गया है। वहीं, बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने भी अस्पताल पहुँचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने अत्यंत कड़े शब्दों में टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून का शासन खत्म हो चुका है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अर्जुन सिंह ने यहाँ तक मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल दोषियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। बीजेपी नेताओं का यह भी तर्क है कि चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी अब यह संदेश देना चाहती है कि वह सत्ता के मद में चूर है और किसी को भी निशाना बना सकती है। इस राजनीतिक युद्ध के बीच, राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे दिनदहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक पोस्ट साझा कर घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि, टीएमसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ते हुए यह मांग की है कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा कराई जाए। टीएमसी का दावा है कि वे केवल दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं और इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। इसी बीच, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। डीजीपी ने जानकारी दी कि पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है जिसका उपयोग हत्या के लिए किया गया था। जांच में यह बात सामने आई है कि गाड़ी का नंबर प्लेट टेंपर्ड किया गया था, यानी नंबर बदल दिए गए थे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खाली खोखे और कार्टेज बरामद किए हैं। वर्तमान में पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि अपराधियों के तार जुड़ रहे हैं और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी भी अत्यंत तनावपूर्ण बना हुआ है





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