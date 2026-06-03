पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ, पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को 3000 रुपये मासिक सहायता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना का उद्घाटन किया, जिसके पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह योजना लक्ष्मी भंडार का स्थान लेगी और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद् देश ्य से शुरू की गई है। पहले चरण में 28.

25 लाख महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी, जिससे लाभार्थी अपने घरेलू खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के साथ महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम को राज्य के सभी ब्लॉकों, नगरपालिकाओं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए, जबकि कोलकाता में भी 100 महिलाओं को ये पत्र दिए गए। लाभार्थियों की सूची संबंधित उपमंडल अधिकारियों, बीडीओ और नगरपालिका प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है। अन्नपूर्णा योजना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का एक प्रमुख वादा था, जो तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी। लक्ष्मी भंडार के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 रुपये मिलते थे, जबकि अन्नपूर्णा योजना में यह राशि दोगुनी कर 3,000 रुपये कर दी गई है। शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस योजना से लगभग दो करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, पहले चरण में केवल 28.25 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। योजना के तहत पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को 90 दिनों का समय दिया गया है। पात्रता के लिए महिलाओं की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा और वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेंगी। इस योजना को बंगाल की भाजपा सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना माना जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना राज्य की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना की शुरुआत से पहले, राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1.8 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही थीं। अब अन्नपूर्णा योजना के तहत अधिक धनराशि देकर सरकार ने महिलाओं को और अधिक सहायता देने का प्रयास किया है। विपक्षी दलों ने इस योजना को चुनावी स्टंट बताते हुए आलोचना की है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी होगी। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है





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