पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण सूची में बदलाव किया, 7% आरक्षण अब लागू होगा

📆19-05-2026 18:59:00
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने ओबीसी (Other Backward Class) आरक्षण की सूची में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में पहले ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर महज 7% कर दिया गया है। इससे पहले की कंपलसमर सरकार की समय ओबीसी सूची में शामिल हुई कई मुस्लिम उपजातियां अब आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। राज्य सरकार ने मई 2024 के ऐतिहासिक आदेश को आधार बनाकर पुरानी सूची को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।

ममता सरकार के कार्यकाल में OBC-A सूची में 49 जातीय समूह और OBC-B में 91 समूह शामिल किए गए थे। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय की कई उपजातियों को OBC सूची में शामिल किया गया। इसी मामले को लेकर कानूनी चुनौती भी दी गई थी। कैंसिल पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बड़ा और राजनीतिक प्रभाव वाला नीतिगत फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण सूची में पूरी तरह से फेरबदल करने की घोषणा की है.

