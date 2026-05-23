पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्षद की मौत, आत्महत्या की आशंका

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दमदम नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद संजय दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव शनिवार तड़के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके नागेरबाजार स्थित उनके आवास से बरामद किया गया।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दमदम नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद संजय दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव शनिवार तड़के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके नागेरबाजार स्थित उनके आवास से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के असल कारण का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि दास, राजारहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक और प्रसिद्ध भक्ति गायिका अदिति मुंशी और उनके पति देबराज चक्रवर्ती के करीबी थे। मुंशी इस बार राजारहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई थीं। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से दास काफी उदास थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के एक मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में देबराज चक्रवर्ती को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की हालिया घटना ने दिवंगत तृणमूल कांग्रेस पार्षद को और अधिक चिंतित कर दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि संभवतः दास ने अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण यह चरम कदम उठाया। इससे पहले शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में मुंशी और उनके पति चक्रवर्ती को गिरफ्तारी सहित पुलिस की किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई से 19 जून तक अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक मुंशी और उनके पति के खिलाफ आरोपों से जुड़े सभी सबूत अदालत में पेश करने का निर्देश भी दिया। साथ ही, राज्य पुलिस को उसी तारीख तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। पुलिस ने बताया कि दास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के असल कारण का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि दास के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उनके फोन और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दास के परिवार के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह एक संदिग्ध मामला है और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि दास के फोन की जांच की जा रही है और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दास के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उनके फोन और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दास के परिवार के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह एक संदिग्ध मामला है और जांच जारी है.

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दमदम नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद संजय दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव शनिवार तड़के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके नागेरबाजार स्थित उनके आवास से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के असल कारण का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि दास, राजारहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक और प्रसिद्ध भक्ति गायिका अदिति मुंशी और उनके पति देबराज चक्रवर्ती के करीबी थे। मुंशी इस बार राजारहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई थीं। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से दास काफी उदास थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के एक मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में देबराज चक्रवर्ती को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की हालिया घटना ने दिवंगत तृणमूल कांग्रेस पार्षद को और अधिक चिंतित कर दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि संभवतः दास ने अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण यह चरम कदम उठाया। इससे पहले शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में मुंशी और उनके पति चक्रवर्ती को गिरफ्तारी सहित पुलिस की किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई से 19 जून तक अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक मुंशी और उनके पति के खिलाफ आरोपों से जुड़े सभी सबूत अदालत में पेश करने का निर्देश भी दिया। साथ ही, राज्य पुलिस को उसी तारीख तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। पुलिस ने बताया कि दास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के असल कारण का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि दास के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उनके फोन और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दास के परिवार के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह एक संदिग्ध मामला है और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि दास के फोन की जांच की जा रही है और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दास के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उनके फोन और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दास के परिवार के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह एक संदिग्ध मामला है और जांच जारी है





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पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस संजय दास आत्महत्या दमदम नगरपालिका उत्तर 24 परगना जिले

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