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पश्चिम बंगाल में टीएमसी में सियासी टकराव: बागी विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि अभिषेक के प्रभाव के खिलाफ

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पश्चिम बंगाल में टीएमसी में सियासी टकराव: बागी विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि अभिषेक के प्रभाव के खिलाफ
टीएमसीपश्चिम बंगालममता बनर्जी
📆05-06-2026 05:53:00
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हार के बाद टीएमसी में दो दलों का उभरा आया है। ऋत्ब्रत बनर्जी के प्रस्तावानुसार ममता बनर्जी को सिर्फ सलाहकार बनाने का विरोध बागी विधायकों ने किया और उन्हें सर्वोच्च नेता का दर्जा देने की मांग की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी सियासी संकट गंभीर होते जा रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी दो मुख्य दलों में विभाजित हो गई है। एक दल ममता बनर्जी और उनके समर्थकों का है जबकि दूसरा ऋत्ब्रत बनर्जी और उनके अनुयायियों का है। ऋत्ब्रत बनर्जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद एक प्रस्ताव रखा कि ममता बनर्जी को पार्टी के सर्वोच्च सलाहकार बनाना चाहिए। इस प्रस्ताव को कई बागी विधायक ों ने खंडन किया और उनका कहना है कि ममता बनर्जी केवल सलाहकार नहीं बल्कि पार्टी की सर्वोच्च नेता हैं। पंचला के विधायक गुलशन मुल्लिक ने कहा कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी और उन्हें सर्वोच्च नेता का दर्जा देना आवश्यक है। सिताई के विधायक संगीता रॉय बसुनिया ने भी ममता बनर्जी को पार्टी की सर्वोच्च नेता बताया और कहा कि उन्हें सिर्फ सलाअकार की भूमिका में सीमित नहीं किया जा सकता। बागी विधायक ों का मुख्य आरोप है कि पार्टी की संस्थापक और प्रमुख नेता ममता बनर्जी ही हैं और वहीं अभिषेक बनर्जी के प्रभाव बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनावों में टीएमसी को केवल 80 सीटें मिलीं और खुद ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेता हार गए। इस हार के बाद पार्टी में कलह फैल गई और कई नेता और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ममता बनर्जी ने ऋत्ब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित विधायकों ने अपना विधानसभा दल टूटा दिया और 58 विधायकों के समर्थन वाला पत्र स्पीकर को जमा कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने ऋत्ब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। हालांकि अब बागी दल के भीतर ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता की मानक नहीं देने पर खल्विश नहीं खड़ा हुआ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की राह देख रहा है.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी सियासी संकट गंभीर होते जा रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी दो मुख्य दलों में विभाजित हो गई है। एक दल ममता बनर्जी और उनके समर्थकों का है जबकि दूसरा ऋत्ब्रत बनर्जी और उनके अनुयायियों का है। ऋत्ब्रत बनर्जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद एक प्रस्ताव रखा कि ममता बनर्जी को पार्टी के सर्वोच्च सलाहकार बनाना चाहिए। इस प्रस्ताव को कई बागी विधायकों ने खंडन किया और उनका कहना है कि ममता बनर्जी केवल सलाहकार नहीं बल्कि पार्टी की सर्वोच्च नेता हैं। पंचला के विधायक गुलशन मुल्लिक ने कहा कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी और उन्हें सर्वोच्च नेता का दर्जा देना आवश्यक है। सिताई के विधायक संगीता रॉय बसुनिया ने भी ममता बनर्जी को पार्टी की सर्वोच्च नेता बताया और कहा कि उन्हें सिर्फ सलाअकार की भूमिका में सीमित नहीं किया जा सकता। बागी विधायकों का मुख्य आरोप है कि पार्टी की संस्थापक और प्रमुख नेता ममता बनर्जी ही हैं और वहीं अभिषेक बनर्जी के प्रभाव बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनावों में टीएमसी को केवल 80 सीटें मिलीं और खुद ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेता हार गए। इस हार के बाद पार्टी में कलह फैल गई और कई नेता और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ममता बनर्जी ने ऋत्ब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित विधायकों ने अपना विधानसभा दल टूटा दिया और 58 विधायकों के समर्थन वाला पत्र स्पीकर को जमा कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने ऋत्ब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। हालांकि अब बागी दल के भीतर ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता की मानक नहीं देने पर खल्विश नहीं खड़ा हुआ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की राह देख रहा है

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