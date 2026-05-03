पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर देशभर का ध्यान केंद्रित, बीजेपी के लिए यह राज्य क्यों महत्वपूर्ण है?

चार मई को भारत के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम जारी होने वाले हैं. पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर देशभर का ध्यान केंद्रित है. बीजेपी के लिए यह राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है. इस चुनाव में बीजेपी ने सभी संभव प्रयास किए और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं. पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी हलचल जारी है. इस चुनाव का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह राज्य बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है कि वह कितने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल में लगभग 25 से 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं, इसलिए बाकी मतदाताओं का ध्रुवीकरण मजबूत होना चाहिए. बीजेपी को मुस्लिम वोट बहुत कम या नहीं के बराबर ही मिले होंगे. राजनीतिक हलकों में पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर की तरह देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बीजेपी ने अपनी जीत का झंडा फहरा चुका है, लेकिन बंगाल अभी तक इससे बचा हुआ है. बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी क्योंकि अगर बीजेपी को रोकना है, तो टीएमसी को बने रहना होगा.

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ों को लेकर इस बार देशभर में अद्भुत दिलचस्पी देखी जा रही है. चार मई को भारत के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम जारी होने वाले हैं, जिसमें तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं.

हालांकि, सबसे अधिक ध्यान पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर केंद्रित है. इस चुनाव को कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए. पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है. 1950 से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि वह पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार स्थापित कर सके, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हो पाई है.

इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सभी संभव प्रयास किए, प्रचार और संसाधनों में कोई कमी नहीं रखी गई. सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं और राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती भी हुई है. पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी हलचल जारी है, चुनाव आयोग ने अहम फैसले लिए हैं.

इस चुनाव का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह राज्य बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है कि वह कितने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल में लगभग 25 से 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं, इसलिए बाकी मतदाताओं का ध्रुवीकरण मजबूत होना चाहिए. बीजेपी को मुस्लिम वोट बहुत कम या नहीं के बराबर ही मिले होंगे.

राजनीतिक हलकों में पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर की तरह देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बीजेपी ने अपनी जीत का झंडा फहरा चुका है, लेकिन बंगाल अभी तक इससे बचा हुआ है. बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी क्योंकि अगर बीजेपी को रोकना है, तो टीएमसी को बने रहना होगा.

इस चुनाव में एक अहम मुद्दा एसआईआर का भी रहा है, वोटर लिस्ट में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न हुआ है, वह राज्य के चुनाव में एक ऐसा विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का पारा भी काफी चढ़ा हुआ है, तनाव भी है और यह एक संवेदनशील मुद्दा भी है. बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटे हैं और उस बड़ी संख्या में जो वोट कटे हैं उसमें भी बड़ी संख्या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाताओं की है.

पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दाओं में ध्रुवीकरण भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राज्य की राजनीति का एक हिस्सा है. शहरी इलाकों में ध्रुवीकरण काफी है, विशेष रूप से उन लोगों में जो मूलतः बंगाली नहीं हैं, चाहे वे मारवाड़ी हों या हिन्दी भाषी लोग. शहरों में हिंदू-मुस्लिम की चर्चा अधिक दिखेगी, ग्रामीण इलाकों में इसकी बात कम दिखेगी. हालांकि, पूरे बंगाल में सात दिन घूमने के दौरान कोई कम्युनल टेंशन या सांप्रदायिक तनाव की झलक नहीं दिखी.

पश्चिम बंगाल के विकास दर देश में सबसे धीमी गति से है, लेकिन इसके बावजूद, विकास के बाद भी चुनाव जीतना तय नहीं है. लगभग 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो विकास के बाद भी चुनाव हार जाते हैं और लगभग 50 प्रतिशत मामले ऐसे होते हैं जब विकास करने के बाद भी लोग मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और 50 प्रतिशत ऐसे मामले होते हैं जहां विकास कम होता है लेकिन फिर भी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं.

इसका मतलब है कि दूसरी चीजें अधिक भारी पड़ती हैं राजनीति में और जिनमें से एक चीज़ इस बार भी हमने बंगाल में देखी और वह हैं महिला मतदाता





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