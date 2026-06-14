पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके में भारत‑नेपाल सीमा के पास सशस्त्र सीमा बल ने बांग्लादेशी नंदन दास को बिना वैध दस्तावेज़ के पकड़ लिया। उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट, नेपाली बोर्डिंग पास और भारतीय नकदी मिली। उसे फॉरेनर्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी सीमा क्षेत्र में, जहाँ भारत‑नेपाल सीमा के समीप सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की गश्त होती है, एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया। यह घटना रविवार को हुई, जब बॉटल टैंक के पास बीआईटी ओल्ड ब्रिज पर नियमित जाँच के दौरान एसएसबी के जवानों ने नंदन दास नाम के व्यक्ति को रोक दिया। दास का पासपोर्ट, दो बांग्लादेशी सिम‑कार्ड, एक नेपाली सिम‑कार्ड, काठमांडू से प्राप्त एयरलाइन बोर्डिंग पास और लगभग दो हजार पाँच सौ रुपए की भारतीय नकदी जब्त कर ली गई। वह 350 मीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, बॉर्डर पिलर नंबर 90 के पास स्थित एक छोटे कूड़े के ढेर के पास मिला। उसके पास भारत में प्रवेश के लिये कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह अवैध तरीके से सीमा पार कर रहा था। दास ने एसएसबी के अधिकारियों को बताया कि वह 1 फरवरी 2026 को एक एजेंट की मदद से काठमांडू पहुँच गया था, जहाँ उसे सर्बिया में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। एजेंट को तीन से पाँच लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करने के बाद वह भाग गया, और दास को वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नेपाल के पोखरा में नौकरी मिल गई। दो महीने के कार्यकाल के बाद उसे भारत के रास्ते बांग्लादेश लौटने का विचार आया। अधिकारियों का मानना है कि दास ने जानबूझकर भारत में प्रवेश किया और स्वयं को एसएसबी के सामने प्रस्तुत किया, यह समझते हुए कि बांग्लादेशी घुसपैठ ियों को उनके मातृदेश वापस भेजा जा रहा है। इस तथ्य के कारण उसे फॉरेनर्ज़ एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया में डाल दिया गया है और संभावित जेल सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। घुसपैठियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कई अवैध प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की है, परन्तु बांग्लादेशी नागरिकों की गुप्त सीमा पार करने की प्रवृत्ति अभी भी जारी है। यह मामला न केवल सुरक्षा बलों की सतर्कता को दर्शाता है, बल्कि सीमा क्षेत्रों में नियोजित नेटवर्क और मानव तस्करी के जोखिम को भी उजागर करता है। इस घटना की सूचना नवभारत टाइम्स के प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर सुजीत उपाध्याय ने दी है, जो कई राज्यों में रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ एक अनुभवी पत्रकार हैं। उनका करियर 2010 में हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान से शुरू हुआ और वह अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रमुख समाचार कवरेज प्रदान करते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती हैं.

पश्चिम बंगाल के उत्तरी सीमा क्षेत्र में, जहाँ भारत‑नेपाल सीमा के समीप सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की गश्त होती है, एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया। यह घटना रविवार को हुई, जब बॉटल टैंक के पास बीआईटी ओल्ड ब्रिज पर नियमित जाँच के दौरान एसएसबी के जवानों ने नंदन दास नाम के व्यक्ति को रोक दिया। दास का पासपोर्ट, दो बांग्लादेशी सिम‑कार्ड, एक नेपाली सिम‑कार्ड, काठमांडू से प्राप्त एयरलाइन बोर्डिंग पास और लगभग दो हजार पाँच सौ रुपए की भारतीय नकदी जब्त कर ली गई। वह 350 मीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, बॉर्डर पिलर नंबर 90 के पास स्थित एक छोटे कूड़े के ढेर के पास मिला। उसके पास भारत में प्रवेश के लिये कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह अवैध तरीके से सीमा पार कर रहा था। दास ने एसएसबी के अधिकारियों को बताया कि वह 1 फरवरी 2026 को एक एजेंट की मदद से काठमांडू पहुँच गया था, जहाँ उसे सर्बिया में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। एजेंट को तीन से पाँच लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करने के बाद वह भाग गया, और दास को वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नेपाल के पोखरा में नौकरी मिल गई। दो महीने के कार्यकाल के बाद उसे भारत के रास्ते बांग्लादेश लौटने का विचार आया। अधिकारियों का मानना है कि दास ने जानबूझकर भारत में प्रवेश किया और स्वयं को एसएसबी के सामने प्रस्तुत किया, यह समझते हुए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके मातृदेश वापस भेजा जा रहा है। इस तथ्य के कारण उसे फॉरेनर्ज़ एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया में डाल दिया गया है और संभावित जेल सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। घुसपैठियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कई अवैध प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की है, परन्तु बांग्लादेशी नागरिकों की गुप्त सीमा पार करने की प्रवृत्ति अभी भी जारी है। यह मामला न केवल सुरक्षा बलों की सतर्कता को दर्शाता है, बल्कि सीमा क्षेत्रों में नियोजित नेटवर्क और मानव तस्करी के जोखिम को भी उजागर करता है। इस घटना की सूचना नवभारत टाइम्स के प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर सुजीत उपाध्याय ने दी है, जो कई राज्यों में रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ एक अनुभवी पत्रकार हैं। उनका करियर 2010 में हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान से शुरू हुआ और वह अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रमुख समाचार कवरेज प्रदान करते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पश्चिम बंगाल सीमा बांग्लादेशी घुसपैठ सशस्त्र सीमा बल फॉरेनर्स एक्ट नंदन दास

United States Latest News, United States Headlines