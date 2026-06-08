पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे लगभग 6 करोड़ मौजूदा स्वास्थ्य साथी लाभार्थियों को और नए आवेदकों को योजना के लाभ मिल सकेंगे।

पश्चिम बंगाल राज्य केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने जा रहा है। यह एक माइलस्टोन की घोषणा होगी क्योंकि पश्चिम बंगाल इस योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.

पी.

नड्डा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता पश्चिम बंगाल की तत्कालीन टीएमसी सरकार द्वारा विकसित स्वास्थ्य साथी बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र की योजना में शामिल करने की प्रक्रिया को औपचारिक करेगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि करीब 6 करोड़ मौजूदा स्वास्थ्य साथी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा और नए आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। यह चरण पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा में सुधार का प्रतीक है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, लेकिन पहले की टीएमसी सरकार ने इसे राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना पहले से चल रही थी। मुख्यमंत्री ने आरविंद केबिनेट की अ>b>सफलता के बाद यह निर्णय लिया कि राजय सरकार सभी लोगों को केंद्रीय योजनाओं के लाभ से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कारण पश्चिम बंगाल के लोग कई केंद्रीय योजनाओं से वंचित रहे। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने से सभी लोग, जो पश्चिम बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के रहने वाले हैं, प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज के लाभ उठा सकेंगे, जो गरीब और मध्यम आय वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है। योजना में अस्पताल, क्लिनिक और आपतेक उपचार शामिल हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य साथी कार्ड धारकों को अक्सर निजी अस्पतालों में भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बार राज्य सरकार से देरी के कारण भुगतान नहीं हो पाता था। आयुष्मान भारत में शामिल होने से यह सभी समस्याएं दूर हो जाएँगी और लोग सुलभ सेवाएं प्राप्त कर पाएँगे। केंद्र सरकार का यह उपक्रम सभी राज्यों को शामिल करने के लिए प्रयासरत है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। यह चरण ओशो भारत की स्वास्थ्य पहुंच और गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाएगा। साथ ही, यह सूचनाओं के एकीकरण और ई-हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की ओर एक बड़ा कदम है। नए मिलने वाले लाभार्थी बीमा कlevareras के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और आयुष्मान भारत पोर्टल तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से वे स्लॉट बुक कर सकते हैं और सीबीएस क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा है, खासकर कानूनी या आधिकारिक रूप से व्यवस्था के साथ। पूरे देश में आयुष्मान भारत की विस्तृत श्रृंखला और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ई-पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी लोगों की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएगी और यह योजना पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार, समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के बाद हर गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी बन सकेंगे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी





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