पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान के दौरान हिंसा और तनाव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के दौरान TMC कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच झड़पें हुईं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। TMC ने सुरक्षा बलों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है।

पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के कुछ मतदान केंद्रों पर शनिवार को दोबारा मतदान के दौरान तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। डायमंड हार्बर के फालता क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मतदान करने के बाद उन पर TMC समर्थकों ने हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। पीड़ितों ने बताया कि वे शांतिपूर्वक इस घटना का विरोध कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोगों को सिर, पैर और हाथों में चोटें आईं। कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। वहीं, TMC ने मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों पर तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि उनका कैंप नजरा एफपी स्कूल के पास, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार 500 मीटर के दायरे से बाहर स्थापित किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसमें जबरन घुसकर नुकसान पहुंचाया और कार्यकर्ताओं को पीटा। TMC उम्मीदवार शमीम अहमद ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया है और समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। दोबारा मतदान दोपहर 1 बजे तक डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में 55% से अधिक पूरा हो चुका था। साउथ 24 परगना जिले की मगराहाट पश्चिम सीट पर री-पोलिंग के दौरान एक दिव्यांग महिला ने भी अपना वोट डाला, जो एक उत्साहवर्धक दृश्य था। यह दोबारा मतदान 29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान EVM से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायतों के बाद आयोजित किया जा रहा है। ये सभी मतदान केंद्र दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित हैं। इस बीच, TMC ने कोलकाता खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट की गोपनीयता भंग की गई है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों के लिए हुए चुनाव ों में रिकॉर्ड 92.

84% मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को 93.19% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को 92% से अधिक मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। आयोग इन घटनाओं की जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया और भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। यह चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका परिणाम राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा। सुरक्षा बलों की तैनाती मतदान केंद्रों पर की गई थी ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। मतदाताओं ने उम्मीद जताई है कि यह चुनाव राज्य में विकास और समृद्धि लाएगा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं। मतदाताओं ने इन वादों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया है





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