पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान, हिंसा की छिटपुट घटनाएं

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बंगाल में 92.72% और तमिलनाडु में 85.14% मतदान दर्ज किया गया। कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुईं, जिनमें भाजपा विधायकों पर हमले शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को रिकॉर्ड मतदान हुआ। बंगाल में 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% वोटिंग दर्ज की गई, जो आजादी के बाद का सबसे अधिक प्रतिशत है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.

14% मतदान हुआ, जो 2011 के 78.29% के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया शिखर है। इन दोनों राज्यों में भारी मतदान को SIR (संभवतः 'सुरक्षा, निष्पक्षता, और समावेश' का संदर्भ) के प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। इससे पहले असम, केरल और पुडुचेरी में भी मतदान हो चुका है, जहां क्रमशः 85.91%, 78.27% और 89.87% मतदान हुआ था। सभी पांच राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन कुछ छिटपुट हिंसक घटनाएं भी हुईं। बंगाल में, दो भाजपा विधायकों पर हमला हुआ। दक्षिण मिदनापुर जिले के कुमारगंज सीट से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार को भीड़ ने पीटा, जबकि पश्चिम बर्धमान जिले के बर्नपुर में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ, जिससे गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। तमिलनाडु में, पोरैयार के जमालिया मिडिल स्कूल में वोटिंग के दौरान एक हेड कांस्टेबल पर एक रिटायर्ड सेना कर्मी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेरहामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी एजेंट पर TMC कार्यकर्ताओं ने हमला किया। मुर्शिदाबाद के नौदा में बुधवार देर रात देसी बम से हमले में कई लोग घायल हो गए, और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) चीफ हुमायूं कबीर के काफिले पर भी हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। नौदा में हिंसा के दौरान, भास्कर की टीम ने महज 50 सेकंड में हिंसा भड़कते हुए देखा, जहां TMC कार्यकर्ताओं पर हुमायूं कबीर के विरोध में गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल चुनाव में इन छोटी-मोटी हिंसाओं का कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनावों में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। सुमन भट्टाचार्य का कहना है कि अगले फेज में भाजपा के लिए टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि तनाव वाले अधिकांश क्षेत्रों में TMC और CPM के बीच विवाद अधिक था। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के दौसा जिले में स्कूलों के खुलने का समय बदला गया है, और उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। भीलवाड़ा में भी कल से हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। ये घटनाएं चुनाव के साथ-साथ मौसम और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान एक महत्वपूर्ण घटना है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, जबकि हिंसा की घटनाएं चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय हैं





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