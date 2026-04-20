पश्चिम बंगाल चुनाव दूसरा चरण: दागी प्रत्याशियों का दबदबा और करोड़पति उम्मीदवारों की फौज ने बढ़ाई चुनावी हलचल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एडीआर की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय संपत्ति और शैक्षिक योग्यता की विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। आगामी 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट ने राज्य की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे चरण में कुल 1445 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दागी उम्मीदवार ों का है। आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 23 प्रतिशत यानी 338 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में
अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 20 प्रतिशत प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगी हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी कई प्रत्याशी आरोपी हैं, जो चुनावी राजनीति की शुचिता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा के 102 में से 92 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। वित्तीय पहलुओं की बात करें तो बंगाल का यह चुनाव करोड़पतियों का अखाड़ा बन चुका है। दूसरे चरण में खड़े 1445 प्रत्याशियों में से 321 उम्मीदवार करोड़पति हैं। औसतन एक उम्मीदवार की संपत्ति 1.21 करोड़ रुपये आंकी गई है। यदि पार्टी-वार औसत संपत्ति का विश्लेषण करें, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.05 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक है, जबकि भाजपा के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.28 करोड़ रुपये है। यह स्पष्ट करता है कि प्रमुख राजनीतिक दल धनी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। सबसे अमीर प्रत्याशियों की सूची में शामिल उम्मीदवारों की व्यक्तिगत संपत्ति तो करोड़ों में है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। वित्तीय देनदारियों के मामले में भी टीएमसी के कई बड़े नेता शीर्ष पर हैं, जिन पर 40 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। यह आर्थिक असमानता और चुनावी खर्च का बढ़ता दबाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। शैक्षिक योग्यता और जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार के चुनाव में ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट उम्मीदवारों का बोलबाला है। बहुत ही कम उम्मीदवार ऐसे हैं जो असाक्षर हैं, जो यह दर्शाता है कि राजनीतिक दल अब शिक्षित चेहरों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, महिला प्रतिनिधित्व अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जो कुल उम्मीदवारों का मात्र 15 प्रतिशत है। आयु वर्ग के लिहाज से देखें तो 25 से 60 वर्ष के उम्मीदवारों की बहुलता है, जो राज्य की सक्रिय राजनीति में युवाओं और अनुभवी चेहरों का मिश्रण पेश करते हैं। रेड अलर्ट वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का 44 प्रतिशत होना यह बताता है कि राज्य के कई हिस्सों में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का वर्चस्व है, जो चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन आंकड़ों का विश्लेषण करना मतदाताओं के लिए अनिवार्य हो गया है ताकि वे सही विकल्प चुन सकें
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