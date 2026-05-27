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पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया

राजनीति News

पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया
तृणमूल कांग्रेसकाकोली घोष दस्तीदारइस्तीफा
📆27-05-2026 12:55:00
📰Dainik Bhaskar
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तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के चुनाव रणनीति और सलाहकार समूह आई-पीएसी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। घोष ने बुधवार को तृणमूल अध्यक्ष सुब्रता बख्शी को लिखे पत्र में कहा कि वह गहरे मानसिक संघर्ष और लंबे चिंतन के बाद पद छोड़ रही हैं, लेकिन वह आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी से जुड़ी रहेंगी। यह इस्तीफा इससे पहले हुए जब कि उन्होंने सोमवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में शामिल होते समय पार्टी के अनौपचारिक मना भी किया था। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उनके साथ कुछ और टीएमसी नेता भी उस बैठक में शामिल हुए थे, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि घोष ने उनसे कहा कि उन्हें आखिरकार आजादी मिल गई है। काकोली ने अपने इस्तीफे में पूर्व टीएमसी सरकार से जुड़े कई विवादों का जिक्र किया, जिनमें शिक्षक भर्ती घोटाला, भर्ती भ्रष्टाचार, जेल संबंधी विवाद और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की मौत शामिल हैं। उन्होंने पार्टी के चुनाव रणनीति और सलाहकार समूह आई-पीएसी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना भी की और कहा कि अनिर्वाचित और अलोकतांत्रिक ताकतें संगठनात्मक कामकाज को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। यह सेटबैक एक बड़ा पड़ाव है क्योंकि घोष तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं और पार्टी के 'बंगा जननी' कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई थीं। इससे पहले, रविवार को उन्होंने टीएमसी की बारासात संगठनात्मक जिला इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और पार्टी ने अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर तापस चटर्जी को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इसके बीच, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि फालता चुनाव नतीजों के बाद से उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की सात नगरपालिकाओं से 100 से अधिक पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें डायमंड हार्बर नगरपालिका (जो अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है) के 16 बोर्ड सदस्यों में से 8 भी शामिल हैं। टीएमसी नेतृत्व ने इस बारे में अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं से TMC के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे, उन्हें रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। यह मNASDAQ किया जा रहा है कि बनर्जी ने इस्तीफा न देने का दांव क्यों चला, जिससे चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण दिए गए और अमित शाह को लेकर धमकी भरा बयान दिया गया था। साथ ही, बाघों की डाइट बदली और जैसलमेर में दो दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया, जबकि अयोध्या का अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंचा। दरभंगा में आंधी-बारिश के कारण सड़क, स्कूल, घरों पर पेड़ गिरे.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। घोष ने बुधवार को तृणमूल अध्यक्ष सुब्रता बख्शी को लिखे पत्र में कहा कि वह गहरे मानसिक संघर्ष और लंबे चिंतन के बाद पद छोड़ रही हैं, लेकिन वह आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी से जुड़ी रहेंगी। यह इस्तीफा इससे पहले हुए जब कि उन्होंने सोमवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में शामिल होते समय पार्टी के अनौपचारिक मना भी किया था। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उनके साथ कुछ और टीएमसी नेता भी उस बैठक में शामिल हुए थे, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि घोष ने उनसे कहा कि उन्हें आखिरकार आजादी मिल गई है। काकोली ने अपने इस्तीफे में पूर्व टीएमसी सरकार से जुड़े कई विवादों का जिक्र किया, जिनमें शिक्षक भर्ती घोटाला, भर्ती भ्रष्टाचार, जेल संबंधी विवाद और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की मौत शामिल हैं। उन्होंने पार्टी के चुनाव रणनीति और सलाहकार समूह आई-पीएसी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना भी की और कहा कि अनिर्वाचित और अलोकतांत्रिक ताकतें संगठनात्मक कामकाज को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। यह सेटबैक एक बड़ा पड़ाव है क्योंकि घोष तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं और पार्टी के 'बंगा जननी' कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई थीं। इससे पहले, रविवार को उन्होंने टीएमसी की बारासात संगठनात्मक जिला इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और पार्टी ने अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर तापस चटर्जी को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इसके बीच, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि फालता चुनाव नतीजों के बाद से उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की सात नगरपालिकाओं से 100 से अधिक पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें डायमंड हार्बर नगरपालिका (जो अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है) के 16 बोर्ड सदस्यों में से 8 भी शामिल हैं। टीएमसी नेतृत्व ने इस बारे में अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं से TMC के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे, उन्हें रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। यह मNASDAQ किया जा रहा है कि बनर्जी ने इस्तीफा न देने का दांव क्यों चला, जिससे चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण दिए गए और अमित शाह को लेकर धमकी भरा बयान दिया गया था। साथ ही, बाघों की डाइट बदली और जैसलमेर में दो दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया, जबकि अयोध्या का अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंचा। दरभंगा में आंधी-बारिश के कारण सड़क, स्कूल, घरों पर पेड़ गिरे

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