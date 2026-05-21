पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फलता विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम विवाद के बाद पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और टीएमसी उम्मीदवार के नाम वापसी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर होने वाला पुनर्मतदान राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया है। इस क्षेत्र में पहले मतदान संपन्न हो चुका था लेकिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और चुनावी गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों ने चुनाव आयोग को विवश किया कि वह यहाँ फिर से मतदान कराने का निर्णय ले। चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की एक पूरी सेक्शन तैनात रहेगी जिसमें कुल आठ जवान शामिल होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले मतदान के दौरान हर बूथ पर केवल चार जवानों की तैनाती थी जिससे सुरक्षा में कमी महसूस की गई थी। फलता विधानसभा क्षेत्र में कुल 285 मतदान केंद्र हैं और इन सभी की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त त्वरित प्रतिक्रिया के लिए 30 क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। निर्वाचन आयोग का यह सख्त रवैया इस बात को दर्शाता है कि वे किसी भी स्तर पर धांधली को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखेंगे। इस चुनावी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर तब सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया। जहांगीर खान का यह निर्णय पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान काफी जोश दिखाया था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने एक प्रसिद्ध फिल्म के संवाद का उपयोग करते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं जिससे वे स्थानीय युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। हालांकि अपने नाम वापस लेने के फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए खान ने कहा कि उनका प्राथमिक उद् देश ्य फलता क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने अपना सपना सोनार फलता के रूप में विकसित करने का बताया था। खान के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा फलता के लिए एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की गई है जो क्षेत्र के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह पार्टी के आंतरिक दबाव का परिणाम है या वास्तव में विकास के प्रति एक निस्वार्थ समर्पण है। उम्मीदवारों का इस तरह से नाम वापस लेना अक्सर रणनीतिक बदलावों का संकेत होता है। पश्चिम बंगाल के समग्र चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो इस बार के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। भाजपा ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की है जो राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपनी पकड़ खोती नजर आई और वह घटकर महज 80 सीटों के आंकड़े पर आ गई। इस बदलाव ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दो सीटों पर जीत हासिल की जबकि टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी दो सीटों पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही सीपीआईएम और एआईएसएफ ने भी एक-एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। फलता सीट पर पुनर्मतदान न केवल एक स्थानीय मुद्दा है बल्कि यह राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनाव आयोग की सख्ती का भी प्रमाण है। सुरक्षा बल ों की भारी तैनाती और कड़े नियमों के बीच होने वाला यह मतदान यह तय करेगा कि जनता का विश्वास किस दिशा में है। चुनावी माहौल में तनाव और उत्साह दोनों का मिश्रण है और सभी की नजरें अब इस पुनर्मतदान के अंतिम परिणामों पर टिकी हैं ताकि यह जाना जा सके कि विकास के वादों और राजनीतिक दांव-पेच के बीच विजेता कौन उभरता है। यह पूरी प्रक्रिया आने वाले समय में बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय करेगी.
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर होने वाला पुनर्मतदान राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया है। इस क्षेत्र में पहले मतदान संपन्न हो चुका था लेकिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और चुनावी गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों ने चुनाव आयोग को विवश किया कि वह यहाँ फिर से मतदान कराने का निर्णय ले। चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की एक पूरी सेक्शन तैनात रहेगी जिसमें कुल आठ जवान शामिल होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले मतदान के दौरान हर बूथ पर केवल चार जवानों की तैनाती थी जिससे सुरक्षा में कमी महसूस की गई थी। फलता विधानसभा क्षेत्र में कुल 285 मतदान केंद्र हैं और इन सभी की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त त्वरित प्रतिक्रिया के लिए 30 क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। निर्वाचन आयोग का यह सख्त रवैया इस बात को दर्शाता है कि वे किसी भी स्तर पर धांधली को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखेंगे। इस चुनावी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर तब सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया। जहांगीर खान का यह निर्णय पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान काफी जोश दिखाया था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने एक प्रसिद्ध फिल्म के संवाद का उपयोग करते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं जिससे वे स्थानीय युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। हालांकि अपने नाम वापस लेने के फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए खान ने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य फलता क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने अपना सपना सोनार फलता के रूप में विकसित करने का बताया था। खान के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा फलता के लिए एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की गई है जो क्षेत्र के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह पार्टी के आंतरिक दबाव का परिणाम है या वास्तव में विकास के प्रति एक निस्वार्थ समर्पण है। उम्मीदवारों का इस तरह से नाम वापस लेना अक्सर रणनीतिक बदलावों का संकेत होता है। पश्चिम बंगाल के समग्र चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो इस बार के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। भाजपा ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की है जो राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपनी पकड़ खोती नजर आई और वह घटकर महज 80 सीटों के आंकड़े पर आ गई। इस बदलाव ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दो सीटों पर जीत हासिल की जबकि टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी दो सीटों पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही सीपीआईएम और एआईएसएफ ने भी एक-एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। फलता सीट पर पुनर्मतदान न केवल एक स्थानीय मुद्दा है बल्कि यह राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनाव आयोग की सख्ती का भी प्रमाण है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और कड़े नियमों के बीच होने वाला यह मतदान यह तय करेगा कि जनता का विश्वास किस दिशा में है। चुनावी माहौल में तनाव और उत्साह दोनों का मिश्रण है और सभी की नजरें अब इस पुनर्मतदान के अंतिम परिणामों पर टिकी हैं ताकि यह जाना जा सके कि विकास के वादों और राजनीतिक दांव-पेच के बीच विजेता कौन उभरता है। यह पूरी प्रक्रिया आने वाले समय में बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय करेगी
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