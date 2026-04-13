पश्चिम एशिया संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर: निर्यात में गिरावट और बढ़ती लागत

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण भारत के निर्यात में गिरावट आई है और विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल की बढ़ती लागत और श्रमिकों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में निर्यातकों की समस्याओं और सरकार की प्रतिक्रिया का विवरण दिया गया है।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं, श्रमिकों की कमी और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण विभिन्न उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हीरो इकोटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गौरव मुंजाल ने बताया कि मार्च महीने में इनपुट लागत पिछले महीने की तुलना में 10-15% बढ़ गई। हीरो इकोटेक लिमिटेड भारत की एक प्रमुख साइकिल निर्माता कंपनी है, जो अमेरिका और यूरोप को निर्यात करती है। मुंजाल ने अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ़

को भी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (एफआईइओ) के अनुसार, सप्लाई चेन में दिक्कतों के कारण मार्च में मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट में 7-10% की गिरावट का अनुमान है। एफआईइओ के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल वस्तु निर्यात में 2-3% की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि सेवाओं के निर्यात के सहारे वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त निर्यात में 5-6% की वृद्धि संभव है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2025-26 के पहले 11 महीनों में मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट 402.93 अरब डॉलर रहा, जबकि कुल निर्यात 790.86 अरब डॉलर तक पहुंचा। 2024-25 में कुल निर्यात 825.3 अरब डॉलर था, जिसमें से 437.7 अरब डॉलर मर्चेंडाइज़ निर्यात से आया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय इस सप्ताह के अंत में मार्च और पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के व्यापार आंकड़े जारी करने वाला है। विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ईस्टमैन के उपाध्यक्ष संजू टंडन ने बताया कि फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में होली के लिए छुट्टी पर गए कई मजदूर अब तक वापस नहीं लौटे हैं। अन्य उद्योग प्रतिनिधियों ने भी श्रमिकों के हतोत्साहित होकर अपने गांव लौटने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में निर्यातकों और फैक्ट्री मालिकों को औद्योगिक एलपीजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार स्थिर आपूर्ति का दावा करती रही है। इस कमी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है और लागत बढ़ रही है। गुजरात की रिपोर्ट में उन उद्योगों का जिक्र किया गया है जिनपर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का सीधा असर पड़ा था। इन उद्योगों में लखनऊ का चिकनकारी उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, कश्मीर का हस्तशिल्प उद्योग, चंडीगढ़ के एमएसएमई और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कॉन्डोम उद्योग इत्यादि शामिल थे। निर्यातकों ने लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिनमें माल का भाड़ा बढ़ना और शिपिंग कंटेनरों की सीमित उपलब्धता शामिल है। डीआरआरके फूड्स के अमित मारवाहा ने बताया कि लॉजिस्टिक्स और भुगतान निपटान से जुड़ी समस्याओं के कारण चावल के निर्यात पर असर पड़ा है। अमेरिका और इज़रायल के ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में शुरू हुए संघर्ष के चलते मार्च की शुरुआत से ही पश्चिम एशियाई बाजारों- जैसे ईरान, इराक और जीसीसी देशों को बासमती चावल की आपूर्ति बाधित हुई है। हालांकि हाल में हुए संघर्षविराम और अमेरिका-ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत से कुछ राहत के संकेत मिले हैं, लेकिन क्षेत्र की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए निर्यातक अभी भी सतर्क हैं। उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि स्थिति सामान्य होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है और निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की कमी और लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियां भी व्यवसायों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने और निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को दूर करने के लिए, सरकार को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करना होगा। इसमें आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को दूर किया जाए और निर्यात प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए





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