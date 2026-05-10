पश्चिम बंगाल में भाजपा का ऐतिहासिक उदय: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का संकल्प और नए बंगाल दिवस की घोषणा

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और 20 जून 1947 को राज्य का वास्तविक स्थापना दिवस घोषित करने का ऐलान किया।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक युगान्तकारी परिवर्तन आया है जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने राज्य की बागडोर संभाली। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के मात्र कुछ ही घंटों के भीतर सुवेंदु अधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं और वैचारिक दिशा को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत जनसंघ के संस्थापक और महान राष्ट्रवादी विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भवानीपुर स्थित आवास से की। वहां पहुंचकर उन्होंने मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर पत्रकारों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का वास्तविक स्थापना दिवस 20 जून 1947 है और उनकी सरकार इस तिथि को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी और विधानसभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां बंगाल के वास्तविक एकीकरण के इतिहास को जान सकें। उन्होंने तर्क दिया कि यदि 20 जून 1947 को बंगाल भारत में शामिल नहीं हुआ होता, तो आज राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से भिन्न और संभवतः अधिक चुनौतीपूर्ण होती। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इतिहास के उन संघर्षपूर्ण पन्नों को फिर से खोला जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के अटूट परिश्रम और बलिदान का वर्णन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन महापुरुषों के संघर्ष और दूरदर्शिता के कारण ही बंगाल भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा बन पाया। उन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण का उल्लेख किया जब विधानसभा के 58 सदस्यों ने साहस दिखाते हुए मतदान किया और बंगाल के भारत में विलय का पुरजोर समर्थन किया। इसी संदर्भ में उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की कार्यशैली और उनकी ऐतिहासिक समझ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इतिहास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए बदला जा सके या अपनी सुविधानुसार फिर से लिखा जा सके। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा पोइला बैशाख यानी बांग्ला नववर्ष के दिन को बंगाल दिवस घोषित करने के निर्णय की तीखी आलोचना की और इसे तथ्यों के विपरीत बताया। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि अब बंगाल के नव निर्माण का समय आ गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब किसी भी प्रकार के विवादित बयानों से दूर रहेंगे क्योंकि वे अब किसी दल के नेता मात्र नहीं बल्कि पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनका लक्ष्य केवल विकास और जन कल्याण है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुवेंदु अधिकारी बालीगंज स्थित भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्र सेवा और समाज सुधार के संकल्पों को दोहराया। इसके बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में मां काली की विशेष पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने एक अत्यंत व्यक्तिगत और भावुक अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे पहली बार कालीघाट मंदिर में पूजा करने गए थे, तब मां के चरणों से एक कमल का फूल उनके हाथों में गिरा था। उन्होंने इस घटना को महज एक संयोग नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संकेत और शुभ लक्षण माना, जिसने उन्हें इस कठिन जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति प्रदान की। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रवींद्र जयंती के पावन अवसर पर जोड़ासांको स्थित रवींद्र नाथ टैगोर के पैतृक आवास ठाकुरबाड़ी का दौरा किया। उन्होंने गुरुदेव टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके वैश्विक मानवतावाद के संदेश को याद किया। उन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विशेष इच्छा थी कि राज्य में नई सरकार का गठन रवींद्र जयंती के शुभ दिन हो, ताकि शासन की शुरुआत ज्ञान, कला और संस्कृति के संगम के साथ हो सके। यह संपूर्ण घटनाक्रम दर्शाता है कि नई सरकार न केवल प्रशासनिक सुधारों के प्रति सजग है, बल्कि वह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवादी इतिहास को पुनः स्थापित करने के मिशन पर है.

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक युगान्तकारी परिवर्तन आया है जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने राज्य की बागडोर संभाली। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के मात्र कुछ ही घंटों के भीतर सुवेंदु अधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं और वैचारिक दिशा को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत जनसंघ के संस्थापक और महान राष्ट्रवादी विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भवानीपुर स्थित आवास से की। वहां पहुंचकर उन्होंने मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर पत्रकारों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का वास्तविक स्थापना दिवस 20 जून 1947 है और उनकी सरकार इस तिथि को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी और विधानसभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां बंगाल के वास्तविक एकीकरण के इतिहास को जान सकें। उन्होंने तर्क दिया कि यदि 20 जून 1947 को बंगाल भारत में शामिल नहीं हुआ होता, तो आज राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से भिन्न और संभवतः अधिक चुनौतीपूर्ण होती। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इतिहास के उन संघर्षपूर्ण पन्नों को फिर से खोला जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के अटूट परिश्रम और बलिदान का वर्णन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन महापुरुषों के संघर्ष और दूरदर्शिता के कारण ही बंगाल भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा बन पाया। उन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण का उल्लेख किया जब विधानसभा के 58 सदस्यों ने साहस दिखाते हुए मतदान किया और बंगाल के भारत में विलय का पुरजोर समर्थन किया। इसी संदर्भ में उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की कार्यशैली और उनकी ऐतिहासिक समझ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इतिहास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए बदला जा सके या अपनी सुविधानुसार फिर से लिखा जा सके। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा पोइला बैशाख यानी बांग्ला नववर्ष के दिन को बंगाल दिवस घोषित करने के निर्णय की तीखी आलोचना की और इसे तथ्यों के विपरीत बताया। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि अब बंगाल के नव निर्माण का समय आ गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब किसी भी प्रकार के विवादित बयानों से दूर रहेंगे क्योंकि वे अब किसी दल के नेता मात्र नहीं बल्कि पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनका लक्ष्य केवल विकास और जन कल्याण है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुवेंदु अधिकारी बालीगंज स्थित भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्र सेवा और समाज सुधार के संकल्पों को दोहराया। इसके बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में मां काली की विशेष पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने एक अत्यंत व्यक्तिगत और भावुक अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे पहली बार कालीघाट मंदिर में पूजा करने गए थे, तब मां के चरणों से एक कमल का फूल उनके हाथों में गिरा था। उन्होंने इस घटना को महज एक संयोग नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संकेत और शुभ लक्षण माना, जिसने उन्हें इस कठिन जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति प्रदान की। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रवींद्र जयंती के पावन अवसर पर जोड़ासांको स्थित रवींद्र नाथ टैगोर के पैतृक आवास ठाकुरबाड़ी का दौरा किया। उन्होंने गुरुदेव टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके वैश्विक मानवतावाद के संदेश को याद किया। उन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विशेष इच्छा थी कि राज्य में नई सरकार का गठन रवींद्र जयंती के शुभ दिन हो, ताकि शासन की शुरुआत ज्ञान, कला और संस्कृति के संगम के साथ हो सके। यह संपूर्ण घटनाक्रम दर्शाता है कि नई सरकार न केवल प्रशासनिक सुधारों के प्रति सजग है, बल्कि वह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवादी इतिहास को पुनः स्थापित करने के मिशन पर है





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