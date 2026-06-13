पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नए मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया और कड़े नियम बनाए

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नए मंत्रियों के लिए साल्टलेक में प्रशासनिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया ताकि सरकारी कामकाज की बुनियादी बातें सीखी जा सकें। मंत्रियों को फाइल प्रक्रियाओं और सरकारी प्रोटोकॉल का वहasic प्रशिक्षण दिया गया। शुभेंदु ने कहा कि फाइलों को टेबल पर दबाकर रखना दंडनीय अपराद है और काम तुरंत निपटाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नए मंत्रियों के लिए प्रशासन में तेजी लाने हेतु एक नई नियमावली जारी की है। उन्होंने साल्टलेक में आयोजित एक विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण शिविर में मंत्रियों को सरकारी कामकाज की बुनियादी बातें समझाई गई। शिक्षण में फाइलों पर नोटिंग, फाइलों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और टेबल पर फाइल दबाकर रखने पर दंडनीय अपराद का शामिलीकरण शामिल था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाइल आते ही उसे तुरंत निपटाना होगा और सचिवों से चर्चा करते समय अहंकार छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय का दरवाजा हमेशा खुला है लेकिन फाइलों को बहाने से रोक नहीं रखा जा सकता। यह प्रशिक्षण नए मंत्रियों में अनुभवहीनता दूर करने के लिए किया गया था क्योंकि अधिकांश नए मंत्रियों को पहले इस तरह के काम का अनुभव नहीं था। प्रशिक्षण में शीर्ष नौकरशाहों ने अपना अनुभव साझा किया। इस स mbharav शिक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि नए मंत्री कितने तेज और कुशल साबित होंगे। अलग से, दो महिलाओं ने 'जनता दरबार' में शुभेंदु से न्याय की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री ने त्वरित समाधान के निर्देश दिए.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नए मंत्रियों के लिए प्रशासन में तेजी लाने हेतु एक नई नियमावली जारी की है। उन्होंने साल्टलेक में आयोजित एक विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण शिविर में मंत्रियों को सरकारी कामकाज की बुनियादी बातें समझाई गई। शिक्षण में फाइलों पर नोटिंग, फाइलों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और टेबल पर फाइल दबाकर रखने पर दंडनीय अपराद का शामिलीकरण शामिल था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाइल आते ही उसे तुरंत निपटाना होगा और सचिवों से चर्चा करते समय अहंकार छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय का दरवाजा हमेशा खुला है लेकिन फाइलों को बहाने से रोक नहीं रखा जा सकता। यह प्रशिक्षण नए मंत्रियों में अनुभवहीनता दूर करने के लिए किया गया था क्योंकि अधिकांश नए मंत्रियों को पहले इस तरह के काम का अनुभव नहीं था। प्रशिक्षण में शीर्ष नौकरशाहों ने अपना अनुभव साझा किया। इस स mbharav शिक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि नए मंत्री कितने तेज और कुशल साबित होंगे। अलग से, दो महिलाओं ने 'जनता दरबार' में शुभेंदु से न्याय की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री ने त्वरित समाधान के निर्देश दिए





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