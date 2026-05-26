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पश्चिम बंगाल के पहले होल्डिंग सेंटर की शुरुआत, अमेरिका‑ईरान तनाव और वैश्विक बाजार पर असर

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पश्चिम बंगाल के पहले होल्डिंग सेंटर की शुरुआत, अमेरिका‑ईरान तनाव और वैश्विक बाजार पर असर
होल्डिंग सेंटरअमेरिका ईरान तनावविदेशी फंड फ्रीज़
📆26-05-2026 10:50:00
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बंगाल में नया होल्डिंग सेंटर फ्रीज़्ड फंडों को मुक्त करेगा, अमेरिका और ईरान के बीच अमेरिकी मिसाइल हमले से तनाव बढ़ा, और सोना‑चांदी बाजार में बड़ी गिरावट आई। इस लेख में इन प्रमुख मामलों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

पश्चिम बंगाल में देश का पहला होल्डिंग सेंटर अब संचालन में है, जिसका उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीय ठेकेदारों और कंपनियों के फंडों को सुरक्षित, पारदर्शी और तेज़ी से मुक्त करना है। यह विशेष इकाई ब्रह्मपुर में स्थित है और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेश निधि नियामक (एफडीआरए) की मंजूरी के साथ काम करती है। सेंटर में स्थापित उन्नत आईटी प्रणाली के जरिए फ्रीज़्ड फंडों की वैधता, स्रोत और नियामक अनुपालन का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है, जिससे शर्तों के पूरा होने पर रक़में तुरंत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। इस पहल से न केवल भारतीय व्यापारियों को विदेशों में फंसाए गए अरबों डॉलर की राहत मिलेगी, बल्कि विदेशी निवेशकों के भरोसे को भी मजबूती मिलेगी, जिससे आगे के निवेश प्रवाह में वृद्धि की संभावना है। इसी बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरानी धरती पर स्थित कई रणनीतिक ठिकानों पर सटीक मिसाइल दागी, जो आधिकारिक तौर पर मशीनी विनाशकारी क्षमताओं को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। इस कार्रवाई के पीछे ट्रम्प प्रशासन का दबाव और इराक में ड्रोन हमलों की संभावित प्रतिक्रिया को रोकना मुख्य कारण माना जा रहा है। इस शस्त्र प्रवर्तन के बाद ईरान ने अपने कुछ वित्तीय संपत्तियों को अमेरिकी जाम में रहने के कारण कठिनाइयों का सामना करने की बात कही है, जिससे सेटेलाइट डाटा के अनुसार इरानी डॉलर के अरबों डॉलर विदेशी खातों में फंसे हुए हैं। इस परिस्थिति ने मध्य एशिया में आर्थिक अस्थिरता को भी प्रभावित किया है और पाकिस्तान सहित कई पड़ोसी देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद के रिश्तों में नई चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। इन भू-राजनीतिक घटनाओं के साथ ही विश्व बाजार में भी अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सॉना और चांदी की कीमतों में निरंतर गिरावट नज़र आ रही है; केवल 13 दिनों में चांदी की कीमत लगभग ₹27,000 प्रति टन कम हो गई, जिससे निवेशकों का भरोसा ठंडा पड़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, साथ ही वैश्विक आर्थिक धीमेपन ने धातु बाजार में अनिश्चितता को बढ़ाया है। इसी दौरान, दिल्ली में पिछले रात 14 साल की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे कई क्षेत्रों में जल और बिजली की आपूर्ति में कटौतियां आईं। इस प्रकार, आर्थिक, राजनैतिक और पर्यावरणीय कई कारक एक साथ मिलकर वर्तमान समय को जटिल चुनौतियों से भरपूर बना रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में देश का पहला होल्डिंग सेंटर अब संचालन में है, जिसका उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीय ठेकेदारों और कंपनियों के फंडों को सुरक्षित, पारदर्शी और तेज़ी से मुक्त करना है। यह विशेष इकाई ब्रह्मपुर में स्थित है और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेश निधि नियामक (एफडीआरए) की मंजूरी के साथ काम करती है। सेंटर में स्थापित उन्नत आईटी प्रणाली के जरिए फ्रीज़्ड फंडों की वैधता, स्रोत और नियामक अनुपालन का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है, जिससे शर्तों के पूरा होने पर रक़में तुरंत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। इस पहल से न केवल भारतीय व्यापारियों को विदेशों में फंसाए गए अरबों डॉलर की राहत मिलेगी, बल्कि विदेशी निवेशकों के भरोसे को भी मजबूती मिलेगी, जिससे आगे के निवेश प्रवाह में वृद्धि की संभावना है। इसी बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरानी धरती पर स्थित कई रणनीतिक ठिकानों पर सटीक मिसाइल दागी, जो आधिकारिक तौर पर मशीनी विनाशकारी क्षमताओं को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। इस कार्रवाई के पीछे ट्रम्प प्रशासन का दबाव और इराक में ड्रोन हमलों की संभावित प्रतिक्रिया को रोकना मुख्य कारण माना जा रहा है। इस शस्त्र प्रवर्तन के बाद ईरान ने अपने कुछ वित्तीय संपत्तियों को अमेरिकी जाम में रहने के कारण कठिनाइयों का सामना करने की बात कही है, जिससे सेटेलाइट डाटा के अनुसार इरानी डॉलर के अरबों डॉलर विदेशी खातों में फंसे हुए हैं। इस परिस्थिति ने मध्य एशिया में आर्थिक अस्थिरता को भी प्रभावित किया है और पाकिस्तान सहित कई पड़ोसी देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद के रिश्तों में नई चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। इन भू-राजनीतिक घटनाओं के साथ ही विश्व बाजार में भी अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सॉना और चांदी की कीमतों में निरंतर गिरावट नज़र आ रही है; केवल 13 दिनों में चांदी की कीमत लगभग ₹27,000 प्रति टन कम हो गई, जिससे निवेशकों का भरोसा ठंडा पड़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, साथ ही वैश्विक आर्थिक धीमेपन ने धातु बाजार में अनिश्चितता को बढ़ाया है। इसी दौरान, दिल्ली में पिछले रात 14 साल की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे कई क्षेत्रों में जल और बिजली की आपूर्ति में कटौतियां आईं। इस प्रकार, आर्थिक, राजनैतिक और पर्यावरणीय कई कारक एक साथ मिलकर वर्तमान समय को जटिल चुनौतियों से भरपूर बना रहे हैं

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