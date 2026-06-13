पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर‑पश्चिम भारत में बारिश जारी, आईएमडी ने यलो अलर्ट जारी किया

सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री नमी के मिलन से उत्तर‑पश्चिमी भारत में हल्की‑मध्यम बारिश, तेज़ हवाएँ और गरज‑चमक जारी। कई राज्यों में यलो अलर्ट जारी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और समुद्री नमी के प्रभाव से उत्तर‑पश्चिमी भारत में मौसम में उल्लेखनीय बदलाव आया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा, तेज हवाएँ (40‑50 किमी/घंटा) और गरज‑चमक की संभावनाएँ बनी हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी ) ने इस मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है और निवासियों को सतर्क रहने, आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने तथा फल‑सवाल जल निकासी के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर‑पश्चिम से लेकर पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर इलाकों में भी समान प्रकार की रोशनी देखी गई, जहाँ 60‑95 किमी/घंटा की गति से आंधी चल रही थी और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार, इस मौसमी बदलाव की मुख्य वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से आ रही आर्द्र हवाओं का मिलन है। इस संगम ने एक मजबूत मौसमी प्रणाली का निर्माण किया, जिससे कई राज्यों में लगातार वर्षा और तेज़ हवाओं का दौर जारी रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, दोपहर‑शाम के समय गरज‑चमक और बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तथा धूल‑भरी आंधी या तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू‑कश्मीर, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान‑निकोबार और राजस्थान जैसे व्यापक क्षेत्रों में इस सप्ताह 7‑20 सेमी तक की वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर 50‑70 किमी/घंटा की गति से आंधी आई। इन मौसमी घटनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव डाला है। पुंछ‑जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज़ बारिश और भूस्खलन के कारण शनिवार को पाँच घंटे के लिए ट्रैफ़िक बंद हो गया, जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई। फिर भी, कई किसानों ने इस वर्षा को बहुत स्वागत किया, क्योंकि यह ग्रीष्मकालीन तीव्र गर्मी से राहत प्रदान कर रही है। कश्मीर घाटी में भी शनिवार सुबह से तेज़ बारिश शुरू हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हुआ और अधिकतम तापमान सामान्य से 8‑9 डिग्री तक गिर गया। शिमला, रोहतांग और धौलाधार में हल्की बर्फबारी के साथ न्यूनतम तापमान 8‑10 डिग्री तक गिरा, जबकि अधिकांश हिस्सों में तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। आईएमडी ने चम्बर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई क्षेत्रों के लिए रविवार तक यलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जनता को आगे भी सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और समुद्री नमी के प्रभाव से उत्तर‑पश्चिमी भारत में मौसम में उल्लेखनीय बदलाव आया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा, तेज हवाएँ (40‑50 किमी/घंटा) और गरज‑चमक की संभावनाएँ बनी हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है और निवासियों को सतर्क रहने, आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने तथा फल‑सवाल जल निकासी के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर‑पश्चिम से लेकर पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर इलाकों में भी समान प्रकार की रोशनी देखी गई, जहाँ 60‑95 किमी/घंटा की गति से आंधी चल रही थी और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार, इस मौसमी बदलाव की मुख्य वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से आ रही आर्द्र हवाओं का मिलन है। इस संगम ने एक मजबूत मौसमी प्रणाली का निर्माण किया, जिससे कई राज्यों में लगातार वर्षा और तेज़ हवाओं का दौर जारी रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, दोपहर‑शाम के समय गरज‑चमक और बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तथा धूल‑भरी आंधी या तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू‑कश्मीर, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान‑निकोबार और राजस्थान जैसे व्यापक क्षेत्रों में इस सप्ताह 7‑20 सेमी तक की वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर 50‑70 किमी/घंटा की गति से आंधी आई। इन मौसमी घटनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव डाला है। पुंछ‑जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज़ बारिश और भूस्खलन के कारण शनिवार को पाँच घंटे के लिए ट्रैफ़िक बंद हो गया, जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई। फिर भी, कई किसानों ने इस वर्षा को बहुत स्वागत किया, क्योंकि यह ग्रीष्मकालीन तीव्र गर्मी से राहत प्रदान कर रही है। कश्मीर घाटी में भी शनिवार सुबह से तेज़ बारिश शुरू हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हुआ और अधिकतम तापमान सामान्य से 8‑9 डिग्री तक गिर गया। शिमला, रोहतांग और धौलाधार में हल्की बर्फबारी के साथ न्यूनतम तापमान 8‑10 डिग्री तक गिरा, जबकि अधिकांश हिस्सों में तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। आईएमडी ने चम्बर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई क्षेत्रों के लिए रविवार तक यलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जनता को आगे भी सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है





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