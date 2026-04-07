पश्चिम बंगाल चुनाव: खरगे का 'तीसरा विकल्प', TMC पर भ्रष्टाचार और BJP पर ध्रुवीकरण का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल चुनावों में TMC पर भ्रष्टाचार और BJP पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस को एक 'तीसरा विकल्प' बताया। पार्टी ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े वादे करते हुए घोषणापत्र जारी किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक तीखा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। खरगे ने कांग्रेस को बंगाल में 'तीसरा विकल्प' बताया, जो विकास , रोजगार और सुधार पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एक समय कोलकाता निवेश और रोजगार का केंद्र था, लेकिन अब यहां के युवा नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने

दावा किया कि उनकी पार्टी का घोषणापत्र इस स्थिति को बदलने के लिए ठोस योजना पेश करता है, जिसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह 'नफरत और समाज में बंटवारे की राजनीति' करते हैं और पश्चिम बंगाल में भी इसी आधार पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। खरगे ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में राज्य में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला, आरोप लगाया कि वह केवल बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन बंगाल की अर्थव्यवस्था, उद्योग और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस योजना नहीं देती है।\खरगे ने भाजपा पर 'डर, नफरत और अलगाव' की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी विपक्षी नेताओं को डराने और अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ईडी, आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने इसे डराने-धमकाने की राजनीति बताया। कांग्रेस ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने, किसानों को सालाना 15,000 रुपये की सहायता, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा किया है। इसके अलावा, हर जिले में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी बात कही गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी लगभग दो दशक बाद बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है और यह पार्टी के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने इसे फिल्म 'बीस साल बाद' से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस अब अपने दम पर मैदान में उतरकर एक नई शुरुआत कर रही है। रमेश ने भाजपा पर सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि वह रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तीसरा विकल्प बंगाल को नफरत की राजनीति और मौजूदा सरकार की कमियों दोनों से बाहर निकाल सकता है।\इस बीच, तीन पासपोर्ट विवाद में फंसे पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, असम पुलिस ने उनके खिलाफ जालसाजी और मानहानि का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस की रणनीति राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने पर केंद्रित है, और पार्टी का मानना ​​है कि वह लोगों को एक मजबूत विकल्प प्रदान कर सकती है जो वर्तमान सरकारों की विफलताओं से परे है। कांग्रेस का मानना ​​है कि उसका घोषणापत्र राज्य के लोगों के लिए एक विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो विकास, सामाजिक न्याय और बेहतर जीवन की दिशा में केंद्रित है। पार्टी के नेता लगातार मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बंगाल को एक बेहतर भविष्य दे सकती है। पार्टी इस बात पर ज़ोर दे रही है कि वह समावेशी विकास और सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का मानना ​​है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उसके पास एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वह राज्य में एक मजबूत और प्रभावशाली ताकत के रूप में उभरने का लक्ष्य रखती है। पार्टी का जोर युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाने और किसानों को सहायता प्रदान करने पर है, साथ ही यह सुनिश्चित करने पर भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए सुलभ हों। कांग्रेस अपनी योजनाओं के माध्यम से बंगाल के लोगों के विश्वास को जीतने और राज्य में एक मजबूत राजनीतिक आधार स्थापित करने की उम्मीद करती है





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