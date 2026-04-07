पश्चिमी विक्षोभ का कहर: 10 अप्रैल तक आंधी, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जानें आपके राज्य का हाल

पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के मौसम में बदलाव, कई राज्यों में आंधी, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, जानें अपने राज्य का हाल और ताजा अपडेट।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के मौसम में बड़ा बदलाव आया है, जिससे 10 अप्रैल तक कई राज्यों में आंधी , बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ों का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पश्चिमी हिमालय से लेकर पूर्वी भारत तक बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्र देश और पूर्वी मध्य प्र देश में ओले गिरने और तेज हवाएं चलने की भी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी ) ने 10 अप्रैल तक कई

क्षेत्रों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।\मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और पंजाब के आसपास ऊपरी वायुमंडल में मौजूद है, जिसके साथ एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, देश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाएं चल रही हैं, जो वातावरण में अस्थिरता बढ़ा रही हैं। मध्य और पूर्वी भारत के ऊपर लगभग 80 समुद्री मील की गति से बह रही ठंडी हवाएं इन सभी मौसमी प्रणालियों को और मजबूत कर रही हैं, जिससे तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि घाटी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। गंगा के मैदानी इलाकों में 30-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और बारिश दर्ज की गई। जम्मू-कश्मीर में आज भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है।\जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी हुई, और शोपियां और कुलगाम सहित कुछ इलाकों में ओले गिरे। शोपियां का अहारबल क्षेत्र ओलावृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित रहा। केंद्र शासित प्रदेश में सुबह से ही बादल छाए रहे, और श्रीनगर सहित कई मैदानी इलाकों में सूरज नहीं निकला, जिससे मौसम खुशगवार बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 16 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। मंगलवार और बुधवार को मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर आंधी और संवेदनशील स्थानों पर हिमस्खलन और भूस्खलन की भी आशंका है। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से अपडेट रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी कर रहा है।\हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं





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