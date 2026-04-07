पश्चिम बंगाल चुनाव: खरगे का TMC पर भ्रष्टाचार और BJP पर ध्रुवीकरण का आरोप, कांग्रेस को बताया 'तीसरा विकल्प'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले TMC पर भ्रष्टाचार और BJP पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस को 'तीसरा विकल्प' बताते हुए उन्होंने राज्य में विकास, रोजगार और सुधार का वादा किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस को एक ' तीसरा विकल्प ' बताया, जो राज्य में विकास , रोजगार और सुधार लाएगा। खरगे ने कहा कि एक समय कोलकाता निवेश और रोजगार का केंद्र था, लेकिन अब युवा नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र में इस स्थिति को बदलने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और कौशल विकास

पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है।\खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह 'नफरत और समाज में बंटवारे की राजनीति' करते हैं और पश्चिम बंगाल में भी इसी आधार पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में राज्य में विकास के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी केवल बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन बंगाल की अर्थव्यवस्था, उद्योग और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस योजना नहीं देती है। खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति 'डर, नफरत और अलगाव' पर आधारित है और वह सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए करती है। कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, किसानों को सालाना 15,000 रुपये की सहायता, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा किया गया है। हर जिले में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी बात कही गई है।\कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी लगभग दो दशक बाद बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है और यह पार्टी के लिए नई ऊर्जा जैसा है। उन्होंने भाजपा पर सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि वह रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने की कोशिश कर रही है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस का तीसरा विकल्प बंगाल को नफरत की राजनीति और मौजूदा सरकार की कमियों दोनों से बाहर निकाल सकता है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य में विकास और बेहतर शासन के वादे के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का मानना है कि वह पश्चिम बंगाल के लोगों को एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान कर सकती है, जो भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त हो। पार्टी का घोषणापत्र राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करता है। डेटा संग्रह टूल्स जैसे कुकीज का उपयोग करके, हम आपको बेहतर अनुभव प्रदान करने और लक्षित विज्ञापन देने के लिए आपकी जानकारी एकत्र करते हैं। साइन-अप करने पर, हम आपके ईमेल पते, फोन नंबर और अन्य विवरणों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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