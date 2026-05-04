पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: बीजेपी की ज़ोरदार बढ़त, शुभेंदु अधिकारी आगे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी ने ज़ोरदार बढ़त बनाई है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनकी संपत्ति का विवरण भी सामने आया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे देश भर में उत्सुकता से देखे जा रहे हैं। सोमवार को घोषित हो रहे परिणामों में एक बड़ा राजनीति क बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने ज़ोरदार बढ़त हासिल की है। समाचार लिखे जाने तक, बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर पराजित करने वाले अधिकारी इस बार भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थकों में उत्साह का माहौल है और हर पल नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। नंदीग्राम सीट पर भी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है, जिससे उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इससे पहले, 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1,956 वोटों से हराया था, जो कि एक ऐतिहासिक परिणाम था। इस बार भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है और उन्होंने अपनी राजनीति क पकड़ मजबूत की है। चुनाव परिणाम ों के साथ ही, शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति और चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति एक करोड़ रुपये से भी कम है। उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें बैंक खातों में जमा राशि, निवेश, और अचल संपत्ति शामिल है। उनके बैंक खातों में लगभग 7 लाख रुपये जमा हैं, जिनमें पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) और पोस्टल सेविंग में भी लाखों रुपये का निवेश किया है। उनके पोस्टल सेविंग अकाउंट में 60 हजार रुपये, किसान विकास पत्र खाते में 2.

60 लाख रुपये और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में लगभग 5 लाख रुपये जमा हैं। उन्होंने शेयर और बॉन्ड में भी लगभग 14,000 रुपये का निवेश किया है। शुभेंदु अधिकारी के पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) की छह पॉलिसी हैं, जिनमें से एक में 6 लाख रुपये और अन्य पांच में कुल 7 लाख रुपये का निवेश किया गया है। उनके पास कोई कार, बाइक या सोने-चांदी के आभूषण नहीं हैं। उनकी अचल संपत्ति में 9 लाख रुपये की कृषि भूमि और 27 लाख रुपये के आसपास की गैर-कृषि भूमि शामिल है। उनके नाम पर कोई व्यावसायिक इमारत नहीं है, लेकिन उनके पास तीन घर-फ्लैट हैं जिनकी कीमत 24.75 लाख रुपये बताई गई है। कुल मिलाकर, शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति 85.87 लाख रुपये है और उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। यह जानकारी उनके चुनावी हलफनामे से प्राप्त हुई है और यह उनकी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्रण करती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है और उनके चुनावी परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे





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