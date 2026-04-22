पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: पहले चरण का मतदान आज, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर आज मतदान होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और मतदान केंद्रों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को 16 जिलों की 152 सीटों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन और जंगलमहल क्षेत्र के पांच जिले इस चरण में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। कुल 2,407 केंद्रीय बल ों की कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर जिले में सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात रहेंगी। मतदान केंद्रों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, और उनके 100 मीटर के दायरे में केंद्रीय बल ों का सख्त नियंत्रण रहेगा। केवल मतदाताओं, चुनाव कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और राजनीति क दलों के अधिकृत एजेंटों को ही इस दायरे में प्रवेश करने की अनुमति होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय बल के चार जवान तैनात रहेंगे, जबकि पुलिसकर्मी मतदाताओं की कतार को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, 2,193 त्वरित प्रतिक्रिया टीमें (क्यूआरटी) भी तैनात रहेंगी, जो किसी भी गड़बड़ी या हिंसा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान दो स्तरों पर जांची जाएगी - पहले केंद्रीय बल के जवानों द्वारा और फिर बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा। मतदाताओं की सहायता के लिए सहायता शिविर भी स्थापित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम के बटन पर कोई भी बाहरी पदार्थ, जैसे इत्र, कालिख, गोंद या रसायन पाया जाने पर इसे 'वोट टेंपरिंग' माना जाएगा और उस बूथ पर मतदान रद्द करके पुनर् मतदान कराया जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों को मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम की अच्छी तरह से जांच करने और किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत रिटर्निंग या सेक्टर अधिकारी को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार सभी 100 प्रतिशत बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। पिछले साल नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान, कुल 63,66,952 नाम हटा दिए गए और 60,06,675 नाम 'विचाराधीन' श्रेणी में रखे गए, जिनमें से 27,16,393 लोगों को अपात्र पाया गया। पहले चरण में मतदान करने वाले 16 जिलों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। मौसम विभाग ने मालदा, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर सहित कई जिलों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1,311 पुरुष और 167 महिलाएं शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,77,171 है, जिसमें 1,84,99,496 पुरुष, 1,75,77,210 महिलाएं और 465 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में सुवेंदु अधिकारी (भाजपा - नंदीग्राम), अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस - बहरमपुर), दिलीप घोष (भाजपा - खड़गपुर सदर), शंकर घोष (भाजपा - सिलीगुड़ी), गौतम देब (तृणमूल कांग्रेस - सिलीगुड़ी), उदयन गुहा (तृणमूल कांग्रेस - दिनहाटा), शंकर मालाकार (कांग्रेस - माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी), मौसम बेनजीर नूर (कांग्रेस - मालतीपुर), अशोक डिंडा (भाजपा - मयना), हुमायूं कबीर (आम जनता उन्नयन पार्टी - नउदा व रेजीनगर) शामिल हैं। 2021 के चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने इन 152 सीटों में से 93 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 59 सीटें मिली थीं। कांग्रेस और वाम मोर्चा को कोई भी सीट नहीं मिली थी। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मतदाता (50,26,213) हैं, इसके बाद पूर्व मेदिनीपुर (41,60,154) और पश्चिम मेदिनीपुर (37,70,794) का स्थान है। सबसे कम मतदाता वाला जिला कलिंपोंग है, जहां 201619 मतदाता हैं.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को 16 जिलों की 152 सीटों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन और जंगलमहल क्षेत्र के पांच जिले इस चरण में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। कुल 2,407 केंद्रीय बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर जिले में सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात रहेंगी। मतदान केंद्रों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, और उनके 100 मीटर के दायरे में केंद्रीय बलों का सख्त नियंत्रण रहेगा। केवल मतदाताओं, चुनाव कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों को ही इस दायरे में प्रवेश करने की अनुमति होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय बल के चार जवान तैनात रहेंगे, जबकि पुलिसकर्मी मतदाताओं की कतार को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, 2,193 त्वरित प्रतिक्रिया टीमें (क्यूआरटी) भी तैनात रहेंगी, जो किसी भी गड़बड़ी या हिंसा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान दो स्तरों पर जांची जाएगी - पहले केंद्रीय बल के जवानों द्वारा और फिर बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा। मतदाताओं की सहायता के लिए सहायता शिविर भी स्थापित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम के बटन पर कोई भी बाहरी पदार्थ, जैसे इत्र, कालिख, गोंद या रसायन पाया जाने पर इसे 'वोट टेंपरिंग' माना जाएगा और उस बूथ पर मतदान रद्द करके पुनर्मतदान कराया जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों को मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम की अच्छी तरह से जांच करने और किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत रिटर्निंग या सेक्टर अधिकारी को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार सभी 100 प्रतिशत बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। पिछले साल नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान, कुल 63,66,952 नाम हटा दिए गए और 60,06,675 नाम 'विचाराधीन' श्रेणी में रखे गए, जिनमें से 27,16,393 लोगों को अपात्र पाया गया। पहले चरण में मतदान करने वाले 16 जिलों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। मौसम विभाग ने मालदा, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर सहित कई जिलों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1,311 पुरुष और 167 महिलाएं शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,77,171 है, जिसमें 1,84,99,496 पुरुष, 1,75,77,210 महिलाएं और 465 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में सुवेंदु अधिकारी (भाजपा - नंदीग्राम), अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस - बहरमपुर), दिलीप घोष (भाजपा - खड़गपुर सदर), शंकर घोष (भाजपा - सिलीगुड़ी), गौतम देब (तृणमूल कांग्रेस - सिलीगुड़ी), उदयन गुहा (तृणमूल कांग्रेस - दिनहाटा), शंकर मालाकार (कांग्रेस - माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी), मौसम बेनजीर नूर (कांग्रेस - मालतीपुर), अशोक डिंडा (भाजपा - मयना), हुमायूं कबीर (आम जनता उन्नयन पार्टी - नउदा व रेजीनगर) शामिल हैं। 2021 के चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने इन 152 सीटों में से 93 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 59 सीटें मिली थीं। कांग्रेस और वाम मोर्चा को कोई भी सीट नहीं मिली थी। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मतदाता (50,26,213) हैं, इसके बाद पूर्व मेदिनीपुर (41,60,154) और पश्चिम मेदिनीपुर (37,70,794) का स्थान है। सबसे कम मतदाता वाला जिला कलिंपोंग है, जहां 201619 मतदाता हैं





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