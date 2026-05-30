पश्चिम बंगाल: सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की घटना सामने आई है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की घटना सामने आई है। चुनाव बाद की हिंसा से प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने के जब बनर्जी सोनारपुर पहुंचे तो उनके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला किया। इस दौरान उन्होंने बनर्जी के अंडे और पत्थर फेंके गए, स्थानीय लोगों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी दस्तखत मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी द्वारा समन किए जाने के बाद अब एक और बड़ी घटना सामने आई है। शनिवार को अभिषेक बनर्जी जब चुनाव बाद की हिंसा को लेकर बेलेघाटा के बाद सोनारपुर पहुंचे तो उनके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला किया। इस दौरान उन्होंने अभिषेक बनर्जी को पीटा। अभिषेक बनर्जी हेलमेट लगाकार आगे बढ़े। बनर्जी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई हिंसा से प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से निकले की यात्रा पर निकले हैं। सोनारपुर में हमले के दौरान इस दौरान उन्होंने बनर्जी के अंडे और पत्थर फेंके गए, स्थानीय लोगों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमला बीजेपी प्रायोजित था। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा प्रायोजित है। देखो उन्होंने क्या किया है। यह उनके लोकतंत्र का उदाहरण है। एक महीना भी नहीं हुआ है, और पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आरोप है कि जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हुआ। इस दौरे के दौरान बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए। हमले के बीच टीएमसी नेता ने हेलमेट पहन रखा था और सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरा बनाकर सुरक्षित जगह ले गए। बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए, स्थानीय लोगों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। सोनारपुर दक्षिण 24 परगना में आता है। यह कोलकाता के निकट है.
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की घटना सामने आई है। चुनाव बाद की हिंसा से प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने के जब बनर्जी सोनारपुर पहुंचे तो उनके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला किया। इस दौरान उन्होंने बनर्जी के अंडे और पत्थर फेंके गए, स्थानीय लोगों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी दस्तखत मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी द्वारा समन किए जाने के बाद अब एक और बड़ी घटना सामने आई है। शनिवार को अभिषेक बनर्जी जब चुनाव बाद की हिंसा को लेकर बेलेघाटा के बाद सोनारपुर पहुंचे तो उनके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला किया। इस दौरान उन्होंने अभिषेक बनर्जी को पीटा। अभिषेक बनर्जी हेलमेट लगाकार आगे बढ़े। बनर्जी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई हिंसा से प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से निकले की यात्रा पर निकले हैं। सोनारपुर में हमले के दौरान इस दौरान उन्होंने बनर्जी के अंडे और पत्थर फेंके गए, स्थानीय लोगों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमला बीजेपी प्रायोजित था। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा प्रायोजित है। देखो उन्होंने क्या किया है। यह उनके लोकतंत्र का उदाहरण है। एक महीना भी नहीं हुआ है, और पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आरोप है कि जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हुआ। इस दौरे के दौरान बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए। हमले के बीच टीएमसी नेता ने हेलमेट पहन रखा था और सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरा बनाकर सुरक्षित जगह ले गए। बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए, स्थानीय लोगों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। सोनारपुर दक्षिण 24 परगना में आता है। यह कोलकाता के निकट है
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