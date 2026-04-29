पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: दूसरे चरण का मतदान आज, 142 सीटों पर मतदाताओं की लंबी लंबी रेखाएं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज 29 अप्रैल को शुरू हो रहा है। राज्य की राजधानी कोलकाता समेत छह जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया है। मतदान 7 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज 29 अप्रैल को शुरू हो रहा है। राज्य की राजधानी कोलकाता समेत छह जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 3.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मतदान का मौका मिलेगा, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए 1.

5 लाख से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया है। इस चरण में कई उच्च-प्रोफाइल सीटें शामिल हैं, जिनमें कोलकाता के कई क्षेत्र और दक्षिण 24 परगणा शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को कोविड-19 के सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया है, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। मतदान 7 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में कई बड़ी पार्टियों के स्टार कैंडिडेट्स भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या हिंसा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मतदान के बाद 2 मई को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव को राजनैतिक विश्लेषकों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम से राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है





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