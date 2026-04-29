पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92.75% वोटिंग, तमिलनाडु और असम में भी 85% से अधिक मतदान

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 92.32% वोटिंग हुई, जबकि पहले चरण में 93% मतदान दर्ज किया गया था। दोनों चरणों को मिलाकर 92.75% वोटिंग हुई है, जो बंगाल के इतिहास में सबसे अधिक है। तमिलनाडु में 85.14%, असम में 85.91%, पुडुचेरी में 89.87% और केरल में 78.27% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग ने कई शिकायतों पर कार्रवाई की है, जिसमें EVM में गड़बड़ी और सुरक्षाबलों द्वारा वोटरों पर लाठीचार्ज शामिल है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, सेकेंड फेज में 92.32% मतदान हुआ, जबकि पहले फेज में 93% वोटिंग दर्ज की गई थी। दोनों फेज को मिलाकर 92.75% वोटिंग हुई है, जो बंगाल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वोटिंग है। इससे पहले 2011 में 84.

72% मतदान दर्ज किया गया था। बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में 85.14%, असम में 85.91%, पुडुचेरी में 89.87% और केरल में 78.27% मतदान हुआ है। केरल में सबसे कम वोटिंग हुई है, जबकि पुडुचेरी में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है। बंगाल में चुनाव आयोग ने कई शिकायतों पर कार्रवाई की है। डायमंड हार्बर के फालता में भाजपा ने आरोप लगाया कि EVM में BJP का बटन टेप लगाकर ब्लॉक किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां भी शिकायतें सही मिलीं, वहां दोबारा चुनाव होंगे। पानीहाटी में EVM पर BJP के बटन पर इंक का दाग होने की शिकायत सामने आई, जिसे सैनिटाइजर से साफ किया गया। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को घेरकर TMC समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए। सुवेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे, तब लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। हावड़ा में वोट डालने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। TMC ने दावा किया कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने गए थे, जब केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की। हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र के लिलुआ में बूथ नंबर 151, 152 और 153 पर केंद्रीय बलों ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया। आरोप है कि EVM मशीनों में खराबी के कारण वोटर लंबे समय तक लाइन में खड़े थे। बाद में उन्होंने हंगामा किया तो उनपर लाठीचार्ज हुआ। साउथ 24 परगना के कैनिंग में TMC ने आरोप लगाया कि एक बूथ पर पोलिंग एजेंट को CRPF कर्मियों ने पीटा और बूथ से बाहर घसीट दिया। बूथ से आई तस्वीरों में महिलाएं सहित कई लोग सुरक्षाबलों से धक्का-मुक्की करते दिखे। हावड़ा में EVM में गड़बड़ी के बाद हंगामा हो गया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को CRPF ने हिरासत में लिया। नॉर्थ 24 परगना के अरविंद रैली में TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर मुक्के, लाठियों से हमले किए





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