पश्चिम बंगाल में चुनावी डर: पुलिस की दादागिरी और TMC के दबाव में लोगों की रोजी-रोटी का खतरा

पश्चिम बंगाल में चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस की दादागिरी और TMC के दबाव का माहौल नजर आया। लोग कैमरे पर बोलने से डरते हैं और रोजी-रोटी का डर से चुप रहते हैं। भवानीपुर मोहल्ले में पुलिस ने रिपोर्टर को कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश की। महिलाएं भी खुलकर बोलने से डरती हैं। संदेशखाली में स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हें वोटिंग से दो दिन पहले हिरासत में लिया गया था। लोग बदलाव के लिए संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं।

कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में पुलिस की दादागिरी और TMC के दबाव का माहौल चिरतित है। यहां एक घटना में, जब एक रिपोर्टर ने पुलिस को हिंदी में बात करने का अनुरोध किया, तो पुलिसवालों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश की और उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया। यह घटना पश्चिम बंगाल में चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान देखे गए डर और दबाव का एक उदाहरण है। लोग कैमरे पर बोलने से बचते हैं और ऑफ-कैमरा ही अपनी राय जताते हैं। एक रंगाई-पुताई का काम करने वाले बबला ने कहा कि लोग सिर्फ सरकारी पार्टी के साथ चलना सुरक्षित समझते हैं। अर्जुन दास, फुटपाथ की ढलाई का काम करने वाले, ने बताया कि वह अब झारखंड में अपने गांव में वोट देने के लिए नाम कटवाकर ट्रांसफर करा लिया है, क्योंकि भवानीपुर में वोट देने से रोजी-रोटी का डर था। महिलाएं भी खुलकर बोलने से डरती हैं। एक महिला ने कैमरे पर बोलते-बोलते अचानक घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। पश्चिमी मेदिनीपुर में महादेव मांडी ने बताया कि वह पहली बार वोट डाला, लेकिन पहले उसे वोटर आईडी कार्ड के बावजूद वोट डालने से रोक दिया गया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि TMC कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाम लगाया और BJP के वोटर बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। TMC कार्यकर्ता अभिजीत ने आरोपों को अफवाह बताते हुए कहा कि बूथ पर सेंट्रल फोर्स तैनात है। आरजी कर अस्पताल में रेप-मर्डर की पीड़ित की मां रतना देबनाथ BJP उम्मीदवार हैं, लेकिन लोग उनका समर्थन करने से डर रहे हैं। एक महिला ने कहा कि वे रतना का समर्थन करते हैं, लेकिन TMC के लोग घूम रहे हैं, इसलिए खुलकर बोल नहीं सकते। कोलकाता में रहने वाले सुदर्शन मिश्रा ने बताया कि क्लब के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बगल में रहने वाले लोग डराते हैं। संदेशखाली में स्थानीय लोग बताते हैं कि 2021 और 2024 के चुनावों में उन्हें वोटिंग से दो दिन पहले हिरासत में लिया गया था। वे 2026 के चुनाव को लेकर भी डरे हुए हैं। एक महिला ने बताया कि गांव में महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न आम था और पुलिस शाहजहां के इशारों पर काम करती थी। वे ममता बनर्जी के दौरे पर निराशा जताते हुए कहा कि दीदी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं नहीं सुनीं। अब वे बदलाव के लिए संघर्ष करेंगे.

कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में पुलिस की दादागिरी और TMC के दबाव का माहौल चिरतित है। यहां एक घटना में, जब एक रिपोर्टर ने पुलिस को हिंदी में बात करने का अनुरोध किया, तो पुलिसवालों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश की और उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया। यह घटना पश्चिम बंगाल में चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान देखे गए डर और दबाव का एक उदाहरण है। लोग कैमरे पर बोलने से बचते हैं और ऑफ-कैमरा ही अपनी राय जताते हैं। एक रंगाई-पुताई का काम करने वाले बबला ने कहा कि लोग सिर्फ सरकारी पार्टी के साथ चलना सुरक्षित समझते हैं। अर्जुन दास, फुटपाथ की ढलाई का काम करने वाले, ने बताया कि वह अब झारखंड में अपने गांव में वोट देने के लिए नाम कटवाकर ट्रांसफर करा लिया है, क्योंकि भवानीपुर में वोट देने से रोजी-रोटी का डर था। महिलाएं भी खुलकर बोलने से डरती हैं। एक महिला ने कैमरे पर बोलते-बोलते अचानक घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। पश्चिमी मेदिनीपुर में महादेव मांडी ने बताया कि वह पहली बार वोट डाला, लेकिन पहले उसे वोटर आईडी कार्ड के बावजूद वोट डालने से रोक दिया गया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि TMC कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाम लगाया और BJP के वोटर बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। TMC कार्यकर्ता अभिजीत ने आरोपों को अफवाह बताते हुए कहा कि बूथ पर सेंट्रल फोर्स तैनात है। आरजी कर अस्पताल में रेप-मर्डर की पीड़ित की मां रतना देबनाथ BJP उम्मीदवार हैं, लेकिन लोग उनका समर्थन करने से डर रहे हैं। एक महिला ने कहा कि वे रतना का समर्थन करते हैं, लेकिन TMC के लोग घूम रहे हैं, इसलिए खुलकर बोल नहीं सकते। कोलकाता में रहने वाले सुदर्शन मिश्रा ने बताया कि क्लब के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बगल में रहने वाले लोग डराते हैं। संदेशखाली में स्थानीय लोग बताते हैं कि 2021 और 2024 के चुनावों में उन्हें वोटिंग से दो दिन पहले हिरासत में लिया गया था। वे 2026 के चुनाव को लेकर भी डरे हुए हैं। एक महिला ने बताया कि गांव में महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न आम था और पुलिस शाहजहां के इशारों पर काम करती थी। वे ममता बनर्जी के दौरे पर निराशा जताते हुए कहा कि दीदी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं नहीं सुनीं। अब वे बदलाव के लिए संघर्ष करेंगे





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