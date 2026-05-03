पश्चिम बंगाल: मतगणना से पहले VVPAT पर्चियां फेंकी मिलीं, सियासी बवाल

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती से पहले उत्तरी 24 परगना में VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिलने से राजनीतिक तूफान आ गया है। सीपीआईएम उम्मीदवार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव ों के वोटों की गिनती से पहले राजनीति क माहौल गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) और भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के समर्थकों और नेताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच, रविवार को उत्तरी 24 परगना जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है। वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, नोआपारा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29 की वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पर्चियां इछापुर नीलगांज पंचायत के सुभाषनगर इलाके में कथित तौर पर फेंकी हुई मिलीं। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके पर सीपीआईएम की उम्मीदवार गार्गी चटर्जी और पुलिस अधिकारी पहुंचे। इस सीट से टीएमसी के त्रिणांकुर भट्टाचार्य और बीजेपी के अर्जुन सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, जिससे इस घटना ने और भी अधिक राजनीति क महत्व हासिल कर लिया है। पर्चियां मिलने के बाद विवाद तत्काल बढ़ गया, खासकर जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीपीआईएम उम्मीदवार गार्गी चटर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने इसे 'निर्वाचन' आयोग की बजाय 'निर्जतन' (अत्याचारी) आयोग करार दिया। चटर्जी ने आरोप लगाया कि मौके पर उनके नाम, बीजेपी और टीएमसी उम्मीदवारों के नाम की पर्चियां बिखरी हुई थीं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सबसे पहले इसे देखा और उन्हें सूचित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को फोन किया, लेकिन उनका कहना है कि सीईओ के पास सीपीआईएम के लिए समय नहीं था। चटर्जी ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक ईवीएम यूनिट नहीं दिखाई जाती, तब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्यादातर पर्चियां उनके नाम की हैं और इसे चुनाव आयोग की गंभीर लापरवाही बताया। उनका मानना है कि यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। चटर्जी ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की। इस घटना पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उत्तरी 24 परगना के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि जो VVPAT पेपर पर्चियां दिखाई दे रही हैं, वे मतदान के दिन हुए वास्तविक मतदान से संबंधित नहीं हैं, बल्कि मतदान से पहले किए गए मॉक पोल (अभ्यास मतदान) से संबंधित हैं। आयोग ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि मॉक पोल की पर्चियों को खुलेआम फेंकना गैरकानूनी है और यह चुनाव नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। चुनाव नियमों के अनुसार, मॉक पोल की पर्चियों को एक लिफाफे में बंद करके सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि संबंधित मतदान केंद्र पर मॉक पोल किया गया था। इस घटना ने चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आगे की जांच के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे और यह चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और सभी राजनीति क दलों में चिंता का माहौल है। सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के समर्थकों और नेताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच, रविवार को उत्तरी 24 परगना जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है। वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, नोआपारा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29 की वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पर्चियां इछापुर नीलगांज पंचायत के सुभाषनगर इलाके में कथित तौर पर फेंकी हुई मिलीं। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके पर सीपीआईएम की उम्मीदवार गार्गी चटर्जी और पुलिस अधिकारी पहुंचे। इस सीट से टीएमसी के त्रिणांकुर भट्टाचार्य और बीजेपी के अर्जुन सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, जिससे इस घटना ने और भी अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है। पर्चियां मिलने के बाद विवाद तत्काल बढ़ गया, खासकर जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीपीआईएम उम्मीदवार गार्गी चटर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने इसे 'निर्वाचन' आयोग की बजाय 'निर्जतन' (अत्याचारी) आयोग करार दिया। चटर्जी ने आरोप लगाया कि मौके पर उनके नाम, बीजेपी और टीएमसी उम्मीदवारों के नाम की पर्चियां बिखरी हुई थीं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सबसे पहले इसे देखा और उन्हें सूचित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को फोन किया, लेकिन उनका कहना है कि सीईओ के पास सीपीआईएम के लिए समय नहीं था। चटर्जी ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक ईवीएम यूनिट नहीं दिखाई जाती, तब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्यादातर पर्चियां उनके नाम की हैं और इसे चुनाव आयोग की गंभीर लापरवाही बताया। उनका मानना है कि यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। चटर्जी ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की। इस घटना पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उत्तरी 24 परगना के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि जो VVPAT पेपर पर्चियां दिखाई दे रही हैं, वे मतदान के दिन हुए वास्तविक मतदान से संबंधित नहीं हैं, बल्कि मतदान से पहले किए गए मॉक पोल (अभ्यास मतदान) से संबंधित हैं। आयोग ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि मॉक पोल की पर्चियों को खुलेआम फेंकना गैरकानूनी है और यह चुनाव नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। चुनाव नियमों के अनुसार, मॉक पोल की पर्चियों को एक लिफाफे में बंद करके सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि संबंधित मतदान केंद्र पर मॉक पोल किया गया था। इस घटना ने चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आगे की जांच के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे और यह चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और सभी राजनीतिक दलों में चिंता का माहौल है। सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं





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