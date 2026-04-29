पश्चिम बंगाल चुनाव: आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पर्यवेक्षक पद से हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, एक जनहित याचिका में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनाव पर्यवेक्षक के पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शर्मा की उपस्थिति चुनावी माहौल को दूषित कर रही है और निष्पक्षता पर जनता के विश्वास को कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दिया गया है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकासक्रम हुआ है। एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी, अजय पाल शर्मा , जिन्हें उत्तर प्रदेश कैडर से नियुक्त किया गया है, को पश्चिम बंगाल चुनाव ों के पर्यवेक्षक पद से तत्काल हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि शर्मा की उपस्थिति चुनावी माहौल को दूषित कर रही है और इससे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास कम हो सकता है। याचिका मंगलवार रात को दर्ज की गई थी, जिसका डायरी नंबर ईसी-एससीआई-नं1-21815-2026 है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता का दावा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और शर्मा की कथित कार्रवाइयां इस अधिकार का उल्लंघन करती हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजय पाल शर्मा , जिन्हें अक्सर 'यूपी के सिंघम' के नाम से जाना जाता है, ने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में अपेक्षित तटस्थता का प्रदर्शन नहीं किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शर्मा ने दक्षिण 24 परगना जिले में पदभार संभालने के बाद से ही राजनीतिक उम्मीदवारों को धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव डालने जैसे कार्यों में संलग्न रहे हैं। विशेष रूप से, कुछ राजनीतिक उम्मीदवारों को लक्षित करने और उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में इन आरोपों को विस्तार से बताया गया है, जिसमें कथित धमकियों और दबाव की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शर्मा की इन कार्रवाइयों ने चुनावी प्रक्रिया को दूषित कर दिया है और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका है। यह भी दावा किया गया है कि शर्मा का आचरण चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों को सौंपे गए मूल उद्देश्य के विपरीत है, जो कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ संवैधानिक अधिकारियों के रूप में कार्य करना है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य स्वतंत्र रूप से चुनावों की निगरानी करना और लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना है। याचिका में 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला दिया गया है, जो पर्यवेक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शर्मा का आचरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और इससे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होता है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह मामले का तत्काल संज्ञान ले और शर्मा को पर्यवेक्षक पद से हटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता का मानना है कि शर्मा को हटाने से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि न्यायालय इस मामले में उचित जांच का आदेश दे ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि शर्मा को पर्यवेक्षक के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो इससे चुनावों की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होगी। याचिका में न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करे और जनता के विश्वास को बहाल करे। इस याचिका ने पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में एक नया मोड़ ला दिया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। अब यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या शर्मा को पर्यवेक्षक पद से हटाया जाता है.

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकासक्रम हुआ है। एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी, अजय पाल शर्मा, जिन्हें उत्तर प्रदेश कैडर से नियुक्त किया गया है, को पश्चिम बंगाल चुनावों के पर्यवेक्षक पद से तत्काल हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि शर्मा की उपस्थिति चुनावी माहौल को दूषित कर रही है और इससे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास कम हो सकता है। याचिका मंगलवार रात को दर्ज की गई थी, जिसका डायरी नंबर ईसी-एससीआई-नं1-21815-2026 है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता का दावा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और शर्मा की कथित कार्रवाइयां इस अधिकार का उल्लंघन करती हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजय पाल शर्मा, जिन्हें अक्सर 'यूपी के सिंघम' के नाम से जाना जाता है, ने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में अपेक्षित तटस्थता का प्रदर्शन नहीं किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शर्मा ने दक्षिण 24 परगना जिले में पदभार संभालने के बाद से ही राजनीतिक उम्मीदवारों को धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव डालने जैसे कार्यों में संलग्न रहे हैं। विशेष रूप से, कुछ राजनीतिक उम्मीदवारों को लक्षित करने और उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में इन आरोपों को विस्तार से बताया गया है, जिसमें कथित धमकियों और दबाव की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शर्मा की इन कार्रवाइयों ने चुनावी प्रक्रिया को दूषित कर दिया है और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका है। यह भी दावा किया गया है कि शर्मा का आचरण चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों को सौंपे गए मूल उद्देश्य के विपरीत है, जो कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ संवैधानिक अधिकारियों के रूप में कार्य करना है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य स्वतंत्र रूप से चुनावों की निगरानी करना और लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना है। याचिका में 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला दिया गया है, जो पर्यवेक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शर्मा का आचरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और इससे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होता है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह मामले का तत्काल संज्ञान ले और शर्मा को पर्यवेक्षक पद से हटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता का मानना है कि शर्मा को हटाने से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि न्यायालय इस मामले में उचित जांच का आदेश दे ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि शर्मा को पर्यवेक्षक के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो इससे चुनावों की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होगी। याचिका में न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करे और जनता के विश्वास को बहाल करे। इस याचिका ने पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में एक नया मोड़ ला दिया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। अब यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या शर्मा को पर्यवेक्षक पद से हटाया जाता है





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