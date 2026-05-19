पश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक संकट और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की कड़ी परीक्षा

यह विस्तृत विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि भारत कैसे ईरान, इस्राएल और अमेरिका जैसे परस्पर विरोधी देशों के बीच एक जटिल संतुलन बना रहा है ताकि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

भारत ने ऐतिहासिक रूप से पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उसने एक ऐसी कूटनीतिक कला में महारत हासिल की है जिसके जरिए वह ईरान और उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, दोनों से ऊर्जा संसाधन प्राप्त करने में सफल रहा है, और साथ ही इस्राएल और अमेरिका के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ किया है। भारत को लंबे समय से इस बात का गर्व रहा है कि उसने उन चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है जिन्हें अक्सर केवल वैश्विक महाशक्तियां ही कर पाती हैं। भारत ने एक तरफ ईरान से तेल आयात करना जारी रखा, दूसरी तरफ इस्राएल के साथ गहरे रक्षा संबंध स्थापित किए, अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत किया और खाड़ी देशों के राजघरानों के साथ आर्थिक व व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत ने इस बात पर निरंतर जोर दिया है कि वह किसी भी क्षेत्रीय गुट या औपचारिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, ताकि वह अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बरकरार रख सके। हालांकि, वर्तमान समय में ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता युद्ध और तनाव भारत के इसी पुराने और सफल फॉर्मूले की कड़ी परीक्षा ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया कूटनीतिक दौरे, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात और कई यूरोपीय देश शामिल हैं, इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि नई दिल्ली इस स्थिति की गंभीरता को समझती है और इसे केवल एक दूरदराज के इलाके का ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि अपनी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के लिए एक सीधी चुनौती मान रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल के डीन अमिताभ मट्टू का मानना है कि भारत ने दशकों तक जिस संतुलन को बनाए रखा, उसकी जड़ें कठोर यथार्थवाद में निहित थीं। इसका अर्थ यह है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी आदर्शवादी सोच के बजाय जमीनी हकीकत और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय किया है। मट्टू के अनुसार, रणनीतिक स्वायत्तता तब सबसे प्रभावी ढंग से काम करती है जब दुनिया में कई शक्तियां हों और परिस्थितियां परिवर्तनशील हों। लेकिन जब विरोधी खेमे एक ही समय पर राजनीतिक वफादारी, कड़े प्रतिबंधों का पालन और सुरक्षा तालमेल की मांग करने लगते हैं, तो यह संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मट्टू इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि जब संकट चरम पर होता है, तो भारत अपनी आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। कोई भी भारतीय सरकार तेल की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही में रुकावट या बढ़ती घरेलू महंगाई को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अमेरिका या इस्राएल के साथ अपने रिश्तों में दरार आने देगा। भारत के व्यापक भविष्य के लिए अमेरिका के साथ तकनीकी, रक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए संबंध अनिवार्य हैं। इसी तरह, इस्राएल एक महत्वपूर्ण रक्षा और खुफिया साझेदार है, जबकि खाड़ी देश ऊर्जा और प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ईरान की भौगोलिक स्थिति और महाद्वीपीय पहुंच भारत के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। इस प्रकार, यह संकट यह दर्शाता है कि भारत अब पश्चिम एशिया में केवल एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वहां की हर हलचल अब सीधे तौर पर भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित करती है। इस पूरी स्थिति में एक गहरा विरोधाभास यह है कि भारत की कूटनीतिक सफलताएं ही अब उसके लिए एक जटिल पहेली बन गई हैं। जैसे-जैसे भारत का वैश्विक जुड़ाव गहरा हो रहा है, वैसे-वैसे बड़े संघर्षों के समय भू-राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना और भी कठिन होता जा रहा है। मट्टू के अनुसार, आज के दौर में गुटों में बंटे पश्चिम एशिया में तटस्थ बने रहना अब एक सामान्य नीति नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार बन गया है जिसे बरकरार रखना कठिन होता जा रहा है। हालांकि, इस विचार के विपरीत, रिटायर्ड राजनयिक टी.

एस.

तिरुमूर्ति का तर्क है कि ईरान युद्ध जैसी स्थितियां वास्तव में नई दिल्ली के लिए इसी बहु-पक्षीय रास्ते पर बने रहने का एक ठोस कारण प्रदान करती हैं। तिरुमूर्ति का मानना है कि भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और क्षेत्रीय विवादों के बीच रास्ता खोजने के कौशल ने उसे अब तक बहुत लाभ पहुंचाया है। यदि भारत किसी एक पक्ष की ओर झुकने का प्रयास करता है, तो उसकी रणनीतिक आजादी और भविष्य के विकल्प सीमित हो जाएंगे। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियों के बीच किसी एक को चुनना अनिवार्य है। तिरुमूर्ति के अनुसार, भारत ने हाल के इतिहास में यह साबित किया है कि वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखते हुए भी अमेरिका और इस्राएल के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ रख सकता है। अंततः, भारत की यह संतुलनकारी रणनीति केवल कूटनीतिक कौशल पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वैश्विक स्तर पर भारत की उपयोगिता और उसकी आर्थिक शक्ति कितनी बढ़ी है





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