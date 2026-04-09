पश्चिम चंपारण में बकरी के भात खाने पर हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में एक की मौत, 6 घायल

पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड में बकरी द्वारा भात खाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
संवाद सूत्र, लौरिया ( पश्चिम चंपारण )। प्रखंड के धोबनी पंचायत के अंतर्गत व्यासपुर बकुलहिया वार्ड संख्या छह में एक मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। यह विवाद एक बकरी द्वारा भात खा लेने जैसी तुच्छ बात पर शुरू हुआ था, लेकिन इसने देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया कि तीन दिन बाद एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। मृतक की पहचान स्वर्गीय छागुर साह के पुत्र मोतीलाल साह के रूप में हुई है।\प्राप्त
जानकारी के अनुसार, घटना बीते सोमवार की शाम को हुई। मोतीलाल साह और उनके सगे भाई मुन्ना साह के बीच बकरी द्वारा घर का बना भोजन खा लेने को लेकर मामूली कहासुनी शुरू हुई थी। शुरू में दोनों भाइयों के बीच केवल बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के अन्य लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए और जमकर लाठी-डंडे चले। इस हिंसक झड़प में भोला साह, अर्जुन साह, दरोगा साह, झगरु साह, शांति देवी, दुलारी देवी और मोतीलाल साह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए लौरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद, चिकित्सकों ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (जीएमसीएच) बेतिया रेफर कर दिया। बताया जाता है कि मोतीलाल साह मंगलवार को इलाज के बाद अपने घर लौट आए थे, लेकिन बुधवार की शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें बेतिया के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां बुधवार की रात लगभग 11 बजे इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई।\घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार को लौरिया थाना की पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लौरिया के थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में मुन्ना साह और उनके तीन बेटों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के पुत्र के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा न हो। इस दुखद घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है, और लोग पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि घायलों को उचित चिकित्सा सहायता मिले और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस घटना से गांव में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है
पश्चिम चंपारण लौरिया खूनी संघर्ष बकरी विवाद मारपीट मौत घायल पुलिस जांच हिरासत