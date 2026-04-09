पश्चिम एशिया संकट: 60% आयात निर्भरता के बावजूद भारत में एलपीजी आपूर्ति 100% सुरक्षित

भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुरक्षित है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि 60% आयात निर्भरता के बावजूद, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। विदेश मंत्रालय कूटनीतिक प्रयास कर रहा है, और समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बावजूद घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। पेट्रोलियम, विदेश और जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों ने एक अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। देश की 60% एलपीजी जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, फिर भी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% गैस आपूर्ति सुनिश्चित की है। यह उन खबरों के बीच राहत की बात है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाएं प्रभावित हुई हैं।

मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी वितरकों के पास गैस की कोई कमी नहीं है और एक दिन में 51 लाख से अधिक घरों में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को रेखांकित करते हुए, अधिकारियों ने कहा कि एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुंच गई है, जबकि 92% डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से हो रही है। वाणिज्यिक एलपीजी पर कुछ असर पड़ा था, लेकिन उसे भी अब लगभग 70% तक बहाल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खाद्य, पैकेजिंग और पेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बल्क नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य कर दी गई है।\कूटनीतिक मोर्चे पर, भारत इस संकट से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। विदेश मंत्री 11 से 12 अप्रैल 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का आधिकारिक दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के नेतृत्व के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम मंत्री भी 9 और 10 अप्रैल, 2026 को कतर के दौरे पर हैं। भारत खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के अन्य देशों के साथ भी लगातार संपर्क में है। बांग्लादेश के साथ संबंधों पर अपडेट देते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति जारी रखे हुए है। भारत की यह रणनीति ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।\समुद्री सुरक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने आश्वस्त किया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज या भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। 5 अप्रैल, 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने वाला भारतीय जहाज 'ग्रीन आशा' सुरक्षित रूप से जेएनपीए पहुंच गया है। डीजी शिपिंग के माध्यम से अब तक खाड़ी क्षेत्र से 1800 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की गई है, जिनमें से 49 नाविक पिछले 24 घंटों के दौरान ही वापस लाए गए हैं। राहत की बात यह भी है कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला में पैदा हुई अनिश्चितता के बीच देश में जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश टीएल ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स की बिक्री कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। कुल मिलाकर, अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार पश्चिम एशिया के ऊर्जा और भू-राजनीतिक संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है, जो घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने, कूटनीतिक संवाद और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है





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